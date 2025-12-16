병원이 왜 휴머노이드 로봇 개발을?…한림대성심병원 이유 있는 도전

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교성심병원(병원장 김형수)은 12일 산업통상부가 지원하는 '2025년 로봇산업기술개발사업' 추진을 위한 착수회의에 참여하고, 가정과 의료 현장에 특화된 휴머노이드 로봇 개발 연구에 본격적으로 나섰다.
이번 사업에서 한림대성심병원은 의료 현장과 가정에서 휴머노이드 로봇이 실제로 요구되는 상황을 중심으로 연계 돌봄 서비스 로봇 시나리오를 기획·개발하고, 이를 바탕으로 로봇의 기능·성능·운영 요건 등에 필요한 핵심 요구사항을 도출한다. 이를 통해 실제 진료·돌봄 환경에서 발생하는 의료진과 환자의 니즈를 반영한 휴머노이드 로봇 개발 방향을 제시할 예정이다.
컨소시엄 주관기관인 블루로빈은 전동식 자동심폐소생장치 '라자로(LAZARO)'와 이족보행 휴머노이드 로봇 'P-73'을 개발하며 로봇 분야에서 기술력을 인정받아 왔다. 서울대학교 다이로스(DYROS) 연구팀은 2022년 ANA 아바타 엑스프라이즈(Avatar XPRIZE) 결선에 진출했으며, 부산대학교 타이디보이(Tidyboy) 연구팀은 '로보컵(RoboCup) 2025'에서 우승하는 등 글로벌 AI·로보틱스 분야에서 전문성을 입증했다.
최고 수준의 로봇 연구 역량을 보유한 기관들과, 국내 의료기관 가운데 가장 활발하게 의료서비스로봇을 도입·운영하며 실제 의료 현장에서의 실증 경험을 쌓아온 한림대성심병원이 함께 참여함으로써, 로봇 기술 개발과 의료 현장 적용 역량이 결합된 의미 있는 연구 성과 창출이 기대된다.
이미연 한림대의료원 커맨드센터장(한림대성심병원 방사선종양학과 교수)은 "이번 국가사업 참여는 의료기관이 단순한 로봇 사용자에서 벗어나 로봇 기술 개발에 직접 참여하는 의미 있는 사례가 될 것"이라며 "향후 휴머노이드 기반 돌봄·의료 보조 로봇이 병원과 가정을 연결하여 더 안전하고 지속 가능한 돌봄 체계를 구축할 수 있도록 연구에 적극 참여할 계획"이라고 말했다.
한림대의료원은 2022년 8월부터 커맨드센터를 중심으로 병원 내 의료서비스로봇 관제·도입 체계를 구축해 왔다. 현재 국내 의료기관 중 최대 규모인 총 11종 77대의 의료서비스로봇을 도입해 의약품·검체 운반, 물품 배송, 안내, 환자 교육, 방역 등 다양한 업무에 활용하고 있다. 특히 국내 의료기관 최초로 의료서비스로봇 누적 사용 7만 건을 넘어서며, 국내에서 가장 활발하고 실질적으로 로봇을 활용하고 있는 모범 사례로 평가되고 있다.
