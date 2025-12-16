'의료용 마약류 투약내역 확인 제도' 대상 성분에 식욕억제제 포함…펜타닐·ADHD치료제 이어 확대

기사입력 2025-12-16 10:12


'의료용 마약류 투약내역 확인 제도' 대상 성분에 식욕억제제 포함…펜타닐…
자료=식품의약품안전처

오늘부터 '의료용 마약류 투약내역 확인 제도'의 대상 성분에 펜터민, 펜디메트라진, 디에틸프로피온 등 식욕억제제 성분이 포함된다.

식품의약품안전처와 한국의약품안전관리원은 일명 '의료쇼핑' 행위 등 마약류 오남용을 방지하기 위해 의사가 환자의 과거 1년간 의료용 마약류 투약내역을 마약류통합관리시스템(의료쇼핑방지정보망)을 통해 확인하여 적정하게 처방할 수 있도록 하는 '의료용 마약류 투약내역 확인 제도' 대상 성분을 확대(권고)한다.

식약처는 지난해 6월 펜타닐 정제·패치제에 대한 투약내역 확인을 의무화하고, 올해 6월에는 처방량이 꾸준히 증가하는 ADHD 치료제(메틸페니데이트)를 권고대상으로 지정한 바 있다. 펜타닐 처방량은 의무화 이후 1년간(2024.6.14∼2025.6.13) 전년 동기간 대비 16.9% 감소되는 효과가 나타났다. 메틸페니데이트의 경우 권고 이후 의료기관과 의료 단체를 대상으로 홍보를 적극적으로 펼친 결과, 의료쇼핑방지정보망을 조회하는 의사도 지속적으로 증가하고 있다. ADHD치료제 처방의사 조회율은 지난 6월 2.07%에서 이달 첫 주 16.86%로 늘었다.

최근 '살빠지는 약'으로 불리며 오남용 및 중독 우려가 높은 식욕억제제도 투약내역을 확인하도록 권고함에 따라, 의사는 의료쇼핑방지정보망과 연계된 의료기관의 처방소프트웨어를 사용해 의료용 마약류를 처방하면 자동 알림창(팝업창)으로 환자의 1년간 투약내역을 확인할 수 있다.

식약처와 한국의약품안전관리원은 식욕억제제 투약내역 확인 제도가 원활하게 정착할 수 있도록 식욕억제제 처방 이력이 있는 의사와 의료기관에 홍보 포스터 배포, 카카오톡 발송 등으로 개별 안내하고, 불편사항 해소 등 민원 대응을 위해 상담센터도 운영한다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 갑질 논란, 55억 이태원 집 도둑 사건이 '방아쇠'였나[SC이슈]

2.

고준, 18년 무명 끝에 빛 봤는데 '반신마비' 날벼락…"배우 인생 끝났다고"

3.

송혜교, 짧은 머리 제안받자마자 싹둑.."숏컷 전혀 두려울 게 없어"

4.

故 김철민 '행복·감사·사랑' 마지막 말 남기고 떠났다..폐암 투병 끝 사망, 오늘 4주기

5.

"미친X, 인기 여기서 멈춰야" 박나래, 이영자도 경악한 '방송 불가' 술버릇 파묘

연예 많이본뉴스
1.

박나래 갑질 논란, 55억 이태원 집 도둑 사건이 '방아쇠'였나[SC이슈]

2.

고준, 18년 무명 끝에 빛 봤는데 '반신마비' 날벼락…"배우 인생 끝났다고"

3.

송혜교, 짧은 머리 제안받자마자 싹둑.."숏컷 전혀 두려울 게 없어"

4.

故 김철민 '행복·감사·사랑' 마지막 말 남기고 떠났다..폐암 투병 끝 사망, 오늘 4주기

5.

"미친X, 인기 여기서 멈춰야" 박나래, 이영자도 경악한 '방송 불가' 술버릇 파묘

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국, 손흥민과 월드컵 결승까지 갈 수도" 홍명보호, 파워랭킹 15위 등극→멕시코의 극찬까지..."세계 최고 리그 선수들로 구성"

2.

사라진지 19년된 현대도 KS 6회 진출인데... 롯데는 아직도 5회. 내년에도 KS 진출 가능성은

3.

손흥민 초비상! 다시 길고 길었던 '무관의 늪' 빠지나...메시-뮐러 말고 또 '최악의 적' 추가, "그리즈만 MLS 제안 받았다"

4.

토트넘 전격 방출→손흥민 대신 메시 옆자리 '오피셜' 공식발표 임박! HERE WE GO 확인, "여러 제안 받았으나, 마이애미행 선택"[속보]

5.

'황희찬을 쫓는 분노의 추격자 5인' 이게 바로 아스널의 '무관 탈출' 의지…EPL 공홈 조명

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.