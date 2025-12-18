경륜경정, 지역사회 동반자 역할 톡톡

기사입력 2025-12-19 03:44


경륜경정, 지역사회 동반자 역할 톡톡
◇사진제공=국민체육진흥공단

서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 수원지사와 경륜훈련원이 위치한 경북 영주에서 지역사회를 위한 다양한 실천 활동을 펼쳤다.

수원지사는 지난 8일 지역사회 취약계층을 위한 '2025 사랑의 김장 행사'를 위해 사단법인 내일을 여는 멋진 여성 수원시지회에 기부금을 전달했다. 찾아가는 자전거 무상 수리 등을 통해 해당 기관과 인연을 이어온 수원지사는 이번에는 사랑의 김장 나누기 행사와 함께 '찾아가는 국민체력 100' 행사를 지역 주민들에게 체력 측정 및 운동 상담 등을 지원해 지역 주민들에게 큰 호응을 얻었다.


경륜경정, 지역사회 동반자 역할 톡톡
◇사진제공=국민체육진흥공단
경륜훈련원은 지난 9일 영주시 교육지원청을 찾아 '영주시 체육 꿈나무 장학금'을 전달했다. 장학금 규모는 총 400만원으로 영주시 관내 학교장으로부터 추천을 받은 체육 꿈나무 20명이 장학금을 받았다.

경륜경정총괄본부 관계자는 "광명스피돔과 미사경정장 뿐만아니라 전국 12개 지사, 경륜훈련원, 경정훈련원 등 사업장이 위치한 지역사회를 위한 다양한 사회공헌 활동을 할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"전 남자친구였다"…민희진, 법정서 바나 대표와 과거 관계 인정

2.

나나, 흉기 강도 침입 후 달라졌다…가방 속 '호신 스프레이' 필수템

3.

'44kg' 쯔양 "화장실 물 7번 내리며 해결, 하루종일 배고프다"

4.

'박나래' 주사이모 "분칠하는 것들과 친해지지 말랬는데"..의미심장 프로필 글

5.

‘주사이모’ 게이트 어디까지…박나래·키 이어 입짧은햇님까지 흔들린 ‘놀토’

연예 많이본뉴스
1.

"전 남자친구였다"…민희진, 법정서 바나 대표와 과거 관계 인정

2.

나나, 흉기 강도 침입 후 달라졌다…가방 속 '호신 스프레이' 필수템

3.

'44kg' 쯔양 "화장실 물 7번 내리며 해결, 하루종일 배고프다"

4.

'박나래' 주사이모 "분칠하는 것들과 친해지지 말랬는데"..의미심장 프로필 글

5.

‘주사이모’ 게이트 어디까지…박나래·키 이어 입짧은햇님까지 흔들린 ‘놀토’

스포츠 많이본뉴스
1.

구창모 국가대표 '셀프 반납' 논란, 핵심은 구단-선수들 '병역 이기주의'

2.

손흥민 마지막 연설에 폭풍 오열한 '이 선수'…"나를 잊지 말아요"→토트넘, 손흥민 헌정 다큐 공개

3.

'韓 초대형 이적설' 양민혁(19, 레알 마드리드) 공식입장 떴다, 포츠머스 감독 루머 전면 부인 "시즌 끝까지 남는다...들은 내용 없어"

4.

주루방해&수비시프트 위반 규칙 바뀐다…2026 KBO 규칙 어떻게 달라지나

5.

삼성은 132억, 키움은 43억 → 경쟁균형세 키움 홀로 반도 안 채웠다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.