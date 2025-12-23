김완석, 2025 경정 최우수선수 영예…우수선수 표창 수여식

기사입력 2025-12-24 03:50


김완석, 2025 경정 최우수선수 영예…우수선수 표창 수여식
◇사진제공=국민체육진흥공단

김완석이 2025 경정 최우수선수의 영예를 안았다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부가 지난 20일 서울올림픽파크텔에서 '2025년 경정 우수선수 표창 수여식'을 개최했다. 김완석은 올 시즌 꾸준한 성적과 안정적인 경기 운영으로 경정 팬들의 신뢰를 받았고, 왕중왕전과 구리하라배 우승 등 탁월한 경기력을 선보이며 경정 최고 선수로 인정받았다.

김완석은 "이 상은 저 혼자만의 노력으로 받은 것이 아니라 동료 선수들과 경정 관계자, 그리고 경정 팬들의 응원이 있었기에 가능했다"며 "그랑프리에서 아쉬움이 남았지만, 내년에는 모든 주요 대상경주 결승전에 진출해 입상하는 것이 목표"라고 소감을 밝혔다.


김완석, 2025 경정 최우수선수 영예…우수선수 표창 수여식
◇사진제공=국민체육진흥공단
한편, 상점 우수상은 이태희, 조성인, 강영길, 박준호, 박지윤 등 5명이 수상했으며, 신인상은 빠른 적응력과 성장 가능성을 보여준 임 건이 차지했다. 페어플레이상은 이지수, 정경호, 김영민이 수상했다.

훈련과 경기 준비 과정에서 모범을 보인 선수에게 수여되는 우수 훈련선수상은 전동욱, 박지윤, 임혜란에게 돌아갔고, 우수 지도자상은 선수 육성과 지도 성과를 인정받은 박종덕, 배혜민이 각각 수상했다. 이밖에 오랜 기간 경정 발전에 이바지한 공로로 이태희가 공로상을 받았으며, 성실한 선수 생활로 본보기가 된 김도휘는 모범 선수상을 받았다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, 직접 의혹 잠재웠다...9년전 의료기록 들고 '적법한 진료' 해명

2.

의혹받던 전현무, '증거'로 뒤집었다…진료기록부 공개에 '여론 급반전'

3.

'지연과 합의이혼' 황재균, 의미심장한 고백..."인생 2막" 드디어 열었다

4.

이혼 겪은 고현정..."다들 남편·자식 얘기, 내 배려는 1도 없다" 쿨한 친구 디스

5.

'요리논란' 박나래, 이번엔 '대용량 식용유'다…과거 방송 장면까지 파묘

연예 많이본뉴스
1.

전현무, 직접 의혹 잠재웠다...9년전 의료기록 들고 '적법한 진료' 해명

2.

의혹받던 전현무, '증거'로 뒤집었다…진료기록부 공개에 '여론 급반전'

3.

'지연과 합의이혼' 황재균, 의미심장한 고백..."인생 2막" 드디어 열었다

4.

이혼 겪은 고현정..."다들 남편·자식 얘기, 내 배려는 1도 없다" 쿨한 친구 디스

5.

'요리논란' 박나래, 이번엔 '대용량 식용유'다…과거 방송 장면까지 파묘

스포츠 많이본뉴스
1.

'최하위 충격' 그래도 KIA는 45억 대우했다…대투수 자존심 회복 절실하다

2.

'커쇼 대참사 원흉' 1068억 최악의 먹튀, 왜 다저스는 반등 믿나 "굶주려 있다"

3.

데뷔 첫 SV 감격 누렸던 '1차지명' 유망주, 이제는 '품절남' 대열 합류한다 "행복한 가정 이루겠습니다"

4.

호날두 아닌 박지성 보게 하라....115만 유명 매체, 레전드 루니 발언 또또 재조명 "호날두 필적할 정도로 중요한 선수"

5.

'정말 미친 짓이야!' 린가드 조차 두 손 들어버린 K리그 '버스막기', 기형적 팬덤 전 세계에 퍼졌다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.