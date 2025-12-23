4050 사망원인 1위 암은 '간암'…주요 원인 C형간염 56세 확진 검사비, 종합병원으로 확대

기사입력 2025-12-23 14:15


4050 사망원인 1위 암은 '간암'…주요 원인 C형간염 56세 확진 검…
　◇1983~2024년 악성신생물(암) 사망률 추이. 자료=통계청

C형 간염은, 사회경제적 활동이 많은 40~50대 중장년층에서 암종별 사망원인 1위 질환으로 꼽히는 간암의 원인 질환 중 하나다.

예방 백신은 없지만, 완치 가능한 치료제가 있어 초기 무증상 단계에서 치료를 시작하는 것이 중요하다.

C형간염 치료제 사용 이후 우리나라의 C형간염 발생 신고는 지속 감소(2022년 8308건→2024년 6444건)하고 있다.

올해 56세 대상 C형간염 국가검진사업을 시행한 후 중간 점검한 결과, 다른 연령과 달리 특히 56세 환자 발견이 전년 대비 35% 증가하여 조기 발견의 성과가 두드러지게 나타났다.

이에 따라 질병관리청은 2026년부터 56세(1970년생) 국가건강검진 C형간염 항체 양성자 확진검사비 지원 사업을 종합병원급 이상 의료기관까지 확대 시행한다. 그동안 병·의원급에서 확진검사를 받은 56세 국민에 한해 지원했던 진찰료, 검사비 본인부담금을, 2026년부터는 상급·종합병원까지 포함한 모든 의료기관에서 확진검사를 받은 56세 국민으로 확대해 지원하는 것. 또한, 2025년에 국가검진 결과 C형간염 항체양성자로 확진검사를 받고 아직까지 확진검사비 신청을 하지 않았거나, 종합병원급 이상 의료기관에서 확진검사를 받아 검사비 지급이 제외됐던 56세 국민(2025년기준, 1969년생)에게도 내년 3월 31일까지 신청 시 소급하여 지급할 예정이다.

임승관 질병관리청장은 "C형간염 항체 양성자 확진검사비 지원사업 확대로 증상이 없어 인지가 어려운 C형간염 환자의 조기 발견과 치료 연계에 도움이 되기를 기대한다"며, "앞으로도 C형간염 관리 강화를 위해 대국민 홍보 강화, 고위험군 관리 등 다양한 정책을 추진해 나가겠다"고 밝혔다.


김소형기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석, 미담 끝이 없네...연극팀에 럭셔리 '랍스터 도시락' 선물 "너무 힘이 돼"

2.

'주사 이모' 친분 자랑에 연예계 초토화…홍진영→강민경까지 불똥[SC이슈]

3.

법륜 스님 "신민아, ♥비인두암 투병 김우빈 위해 공양미 이고 기도"..결혼식 주례사 공개

4.

5.

김대호, 2억 단독주택 실내서 시가 흡연 인증 '연기 솔솔'..."리필하러 가고파"

연예 많이본뉴스
1.

유재석, 미담 끝이 없네...연극팀에 럭셔리 '랍스터 도시락' 선물 "너무 힘이 돼"

2.

'주사 이모' 친분 자랑에 연예계 초토화…홍진영→강민경까지 불똥[SC이슈]

3.

법륜 스님 "신민아, ♥비인두암 투병 김우빈 위해 공양미 이고 기도"..결혼식 주례사 공개

4.

5.

김대호, 2억 단독주택 실내서 시가 흡연 인증 '연기 솔솔'..."리필하러 가고파"

스포츠 많이본뉴스
1.

"너한테 때릴거야." 공격은 좋은데 리시브 불안 노출. 프로데뷔 꿈이룬 '배구 예능 스타'의 2번째 경기는

2.

송성문 없는 3루수. LG가 32년만에 恨을 풀까. 26세되는 4번 타자는 이미 준비됐다

3.

일본은 억울해 미칠 지경..."정말 죄송합니다" 모리야스 또 대국민 사과 예고인가! 日 32강 후보 대폭발, 일본 팬들 "공포스럽다" 경악

4.

ML 계약하자마자 2만달러 질렀다…초대박 아니면 어때? 日 타자 통 큰 행보

5.

"몇 년 지켜봤다" SD 단장, 송성문 222억 안긴 이유 밝혔다…"탐나는 국제계약 선수 중 하나"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.