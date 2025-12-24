도심서 불타는 트럭 몰고 소방서로 달린 운전기사…"판단력에 박수"
|사진출처=VN익스프레스
[스포츠조선 장종호 기자] 베트남 도심에서 화재가 발생한 트럭이 2km 넘게 질주하는 모습이 목격됐다.
현지 매체 VN익스프레스에 따르면, 트럭 운전사 응우옌 더 뚱(33)은 지난 20일 까트라이 항구에서 출발해 동호아 구역으로 향하던 중이었다. 당시 그는 트럭 적재함에 5톤가량의 노트북 배터리 폐기물을 싣고 있었다.
한 교차로에 진입하던 순간, 차량 뒤편에서 연기와 불꽃이 치솟으며 배터리 폭발음이 들렸다.
뚱은 곧바로 차량을 세우고 다른 운전자들과 함께 휴대용 소화기를 사용해 불을 끄려 했지만 불길은 점점 거세졌다.
순간 그는 인근에 소방서가 있다는 사실을 떠올리고, 비상등을 켠 채 교통 체증을 뚫고 질주했다.
그는 교통신호를 여러 번 무시하며 불길이 커져가는 트럭을 몰고 소방서까지 달렸고, 도착 직후 도로변 잔디밭에 차량을 세운 뒤 소방관들에게 급히 알렸다.
소방관들은 소방차 2대를 투입해 고압 호스로 불길을 진압했고, 불은 5분 만에 완전히 꺼졌다.
경찰은 운전사의 신속한 판단 덕분에 대형 참사를 막을 수 있었다고 전했다.
조사 결과, 적재함에 실린 전자 폐기물과 배터리의 마찰로 불이 시작된 것으로 확인됐다.
차량 하부는 비교적 온전했지만, 적재된 폐기물 대부분은 불에 타 소실됐다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
