죽변해안스카이레일 운영권 분쟁 승소…울진군, 차기 수탁자 선정 속도 전망

기사입력 2025-12-25 11:40


울진군이 죽변해안스카이레일 기존 운영사인 ㈜스카이레일과의 운영권 분쟁과 관련한 민·행정 소송에서 모두 승소하며 시설 운영 정상화를 위한 법적 기반을 확보했다. 죽변해안스카이레일은 2021년 7월 개장 이후 울진군 대표 관광지로 자리매김한 곳이다.

25일 을진군에 따르면 지난 22일 대구지방법원 영덕지원은 울진군이 제기한 '부동산 등 인도 청구 소송'에서 계약 기간이 종료된 이후에도 시설을 점유한 ㈜스카이레일 측에 '계약 종료 명백, 점유 권한 없다" 시설을 인도하라고 판결했다.

울진군은 2024년 8월 1일 자로 종료된 위탁 운영 계약과 관련해서 재계약을 하지 않기로 결정했고, 스카이레일 측이 제기한 '위탁관리 및 운영 재계약 거부 처분 취소 소송'에서도 법원은 울진군의 처분이 정당하다고 판단해 운영사의 청구를 기각한 바 있다.

재판부는 계약 종료 사실이 명백한 점, 재계약을 반드시 보장해야 할 법적 의무가 없는 점, '위탁관리 및 운영 재계약 거부 처분 취소 소송' 행정 소송에서 패소한 점 등을 근거로 스카이레일의 점유 권한 상실을 인정하며 울진군의 승소 판결을 내렸다.

울진군은 판결에 따라 시설 인도 절차에 본격 착수하고, 스카이레일 측이 자진 인도를 이행하지 않을 경우 법적 절차에 따른 강제 집행도 검토할 방침이다.

시설 회수 즉시 안전 점검과 정비를 실시해 관광객 불편을 최소화하고 안정적인 운영 환경도 조속히 마련할 계획이다.

울진군은 "이번 판결은 군과 군민의 자신인 공공 관광시설을 책임있게 관리하려는 군의 노력이 법적으로 인정받은 결과"라며 "군민과 관광객에게 피해가 가지 않도록 시설 정상화에 총력을 다하고, 죽변해안스카이레일이 신뢰받는 관광 명소로 다시 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“너무 세게 때렸더라”…서현진, 청룡 시상식 해프닝 해명에 폭소

2.

쯔양, 입짧은햇님과 달랐다.."먹을 수록 살 빠져, 몸무게 44kg"

3.

남보라 여동생, 1억 사기꾼 잡았다..13남매, 20년만 완전체 출격(편스토랑)

4.

'K팝 전문가' 김영대 평론가, 크리스마스 이브 별세…향년 48세[SC이슈]

5.

안성재 요리에 쏟아진 첫 혹평…'두쫀쿠' 재해석에 "아빠 그거 아니라고"

연예 많이본뉴스
1.

“너무 세게 때렸더라”…서현진, 청룡 시상식 해프닝 해명에 폭소

2.

쯔양, 입짧은햇님과 달랐다.."먹을 수록 살 빠져, 몸무게 44kg"

3.

남보라 여동생, 1억 사기꾼 잡았다..13남매, 20년만 완전체 출격(편스토랑)

4.

'K팝 전문가' 김영대 평론가, 크리스마스 이브 별세…향년 48세[SC이슈]

5.

안성재 요리에 쏟아진 첫 혹평…'두쫀쿠' 재해석에 "아빠 그거 아니라고"

스포츠 많이본뉴스
1.

"롯데에 보류권 해지 요청" 사직 예수 KBO 복귀하나 했더니, 뜬금포 소식?

2.

대충격 타이거즈! 이 투수를 팔겠다니! → '역대 단 4회' 초대형 빅딜, 다시 터진다

3.

'ERA 12.86' 비운의 특급 유망주, 한화 왜 14억이나 투자했나…"美 남으면 마이너리그 계약 최선"

4.

'최형우 충격' KIA 승부수, 왜 14억 베팅했나…"콘택트 최적화" 이래서 35홈런 포기했다

5.

남자 프로농구 올스타전, 개최 하루 앞서 아시아쿼터와 신예 선수가 맞붙는 특별전 개최

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.