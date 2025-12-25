이상지질혈증 환자 1000만명 시대…국내 출시 20주년 '리바로' 기념 …

|
국민건강보험공단에 따르면 국내 이상지질혈증 환자 수는 2023년 기준 1000만 명을 넘어섰다. 조절되지 않을 경우 전 세계 사망원인 1위인 심혈관질환으로 이어질 수 있어 지속적이고 체계적인 관리가 요구된다.
인포그래픽은 2005년 국내 최초 오리지널 피타바스타틴으로 출시된 리바로의 저밀도지단백 콜레스테롤(LDL-C) 강하 효과와 신규 당뇨병 안전성을 중심으로 20년간 쌓아온 주요 임상 근거와 제품 확장, 시장 성장의 흐름을 연대기적으로 담았다.
다제 복용 환자에게 중요한 '약물 상호작용 안전성' 역시 리바로의 주요 강점이다.
리바로의 임상가치는 20년간 다양한 연구를 통해 지속적으로 확장돼 왔다. 내당능장애 환자에서 신규 당뇨병 발생 위험이 증가하지 않음을 확인한 'J-PREDICT', 한국인 대사증후군 환자의 대사 지표 개선을 확인한 'PROPIT', 한국인 급성심근경색 환자에서 피타바스타틴의 유효성과 당대사 안전성을 평가한 'LAMIS II', 아시아 최초로 관상동맥질환 환자에서 고용량 스타틴의 2차 예방 효과를 입증한 'REAL-CAD' 등 다양한 연구를 통해 안정성과 유효성을 강화해왔다.
환자 특성에 따른 맞춤형 치료 옵션 제공을 위해 제품 라인업도 확장했다. 보다 강력한 LDL-C 감소 효과가 필요한 환자를 위한 리바로젯, 고혈압 동반 이상지질혈증 환자를 위한 2제 복합제 '리바로브이(피타바스타틴+발사르탄)', 3제 복합제 '리바로하이(피타바스타틴+암로디핀+발사르탄)' 까지 다양한 임상 상황에 대응하는 리바로 패밀리를 구축했다.
이러한 근거 기반 치료 가치와 포트폴리오 확장을 바탕으로 리바로 패밀리는 2025년 3분기 누적 매출 1413억원을 기록 중이다. 또한 2026년 1월 신규 제품 '리바로페노' 출시를 준비하며 환자 맞춤형 치료 옵션 확대를 이어갈 계획이다.
JW중외제약 관계자는 "리바로는 지난 20년간 한국인의 심혈관 건강을 지키는 든든한 파트너로서 신뢰를 쌓아왔다"며 "강력한 LDL-C 강하 효과와 함께 당뇨병 안전성과 약물 상호작용 안전성이라는 독보적인 가치를 바탕으로 앞으로도 환자들의 건강과 삶의 질 향상에 기여하는 최적의 맞춤형 치료 옵션을 제공하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com