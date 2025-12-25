한국맥도날드, 2025 대만 지역 워킹홀리데이 성료
한국맥도날드가 지난 10월 30일부터 약 8주간 진행한 대만 지역 워킹홀리데이 프로그램을 성료했다고 25일 밝혔다.
올해 3년째를 맞은 한국맥도날드의 워킹홀리데이는 매장 직원들이 새로운 지역의 매장에서 근무하며 일과 여가를 병행하고, 성장과 휴식을 함께 경험할 수 있도록 기획됐다. 2023년 처음 도입된 이후 크루 직원을 대상으로 서울, 제주, 강릉 등 국내 다양한 지역에서 운영되어 왔다.
지난해부터는 매장 운영과 관리를 담당하는 레스토랑 매니저 직군을 대상으로 근무지를 해외로 넓혔다. 해당 국가로는 작년에 이어 올해에도 대만이 선정됐다. 알찬 구성과 더불어 글로벌 무대에서 성장 기회를 제공하는 우수 복지 프로그램으로 자리를 잡아, 해외 지사에서도 벤치마킹 대상이 되고 있다.
올해 프로그램에는 시흥은행점 이원희 부점장, 수원성균관대점 고명지 점장, 대구동호DT점 한지혜 부점장, 행신점 이소희 점장 등 총 4명의 레스토랑 매니저가 참가했다. 이들은 회사로부터 왕복 항공권과 숙소, 여행자 보험료와 주거 및 생활비 일부를 지원받아 8주간의 현지 체류 일정을 소화했다.
참가자들은 타이베이 도심에 위치한 맥도날드 매장에서 근무하며 현지 운영 시스템을 직접 경험했다. 근무 외 시간에는 대만 곳곳을 여행하고 현지 크루들과 교류하며 문화적 차이를 이해하는 시간을 가졌다.
한국맥도날드 관계자는 "맥도날드는 직원 한 사람 한 사람의 성장이 곧 회사의 경쟁력이라는 믿음 아래, 다양한 경험을 통해 역량을 넓힐 수 있는 프로그램을 지속적으로 운영하고 있다"며 "구성원들이 새로운 도전을 통해 성장할 수 있도록 지원을 이어갈 것"이라고 말했다.
