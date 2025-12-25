제주관광공사 "직원 사칭 사기 발생 주의해야"

제주관광공사가 최근 공사 직원을 사칭하여 대량으로 물품 납품을 요청, 대금을 선지급하도록 유도하는 등 계약을 빙자한 사기 시도가 발생하고 있어 도민 및 관광 사업체에 각별한 주의를 당부했다.
25일 제주관광공사에 따르면 사칭 사기범들은 제주관광공사 직원 또는 관계자를 사칭해 전화나 문자 메시지, 메신저 등을 통해 행사 대행, 물품 구매, 용역 계약 등을 가장하며 선입금이나 금전 송금을 요구하는 수법을 사용하는 것으로 확인됐다. 일부 사례에서는 제주관광공사 명칭과 유사한 이메일 주소, 위조된 명함이나 공문을 제시해 신뢰를 유도한 정황도 포착됐다.
제주관광공사는 모든 계약 및 거래는 공식 절차에 따라 진행되며, 전화나 문자 등을 통해 개인 계좌로 금품을 요구하거나 사전 입금을 요청하는 경우는 전혀 없다고 밝혔다. 이러한 요구를 받을 경우에는 즉시 거래를 중단하고, 제주관광공사 계약 담당자에게 연락해 사실 여부를 확인해 줄 것을 당부했다. 사기 피해가 의심될 경우 경찰에 즉시 신고하고, 관련 정황을 제주관광공사에 제보해야한다고도 강조했다.
제주관광공사 관계자는 "최근 공공기관 직원을 사칭한 사기 수법이 고도화되고 있어 이로 인한 피해를 예방하기 위해 각별한 주의와 협조가 필요하다"며 "의심스러운 연락을 받을 경우에는 반드시 제주관광공사로 연락해 사실 여부를 꼭 확인해야 한다"고 말했다.