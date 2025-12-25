바삭한 간식도 '헬시 플레저'…다양한 건강 스낵 잇단 출시

'헬시 플레저' 트렌드에 따라 식사 뿐 아니라 간식에도 '건강 한줌'이 필수 요소가 되고 있다.
최근에는 다양한 '건강 스낵'이 잇따라 출시돼 눈길을 끌고 있다.
CJ제일제당은 최근 건강 스낵 브랜드 '바삭'을 공식 론칭하고, '바삭칩 허브솔트맛', '바삭칩 스팸맛', '바삭팝콘 허브솔트맛', '바삭팝콘 스팸맛' 등 총 4종의 신제품을 선보였다.
'바삭칩'은 기름에 튀기지 않고 구운 고단백 스낵으로, '햇반'을 만들 때 사용하지 못한 깨진 쌀을 활용해 업사이클링했다. '바삭칩 허브솔트맛'은 담백한 쌀칩에 오레가노, 타임 등 허브향을 더했다. '바삭칩 스팸맛'은 스팸 고유의 고소하고 짭조름한 풍미를 살리면서, Non-Frying 공법으로 만들었다.
'바삭팝콘'은 솥으로 튀기는 케틀(Kettle) 방식으로 만들고, 팝콘용 옥수수 '버터플라이콘'을 사용해 겉은 바삭하고 속은 부드러운 식감을 구현했다. 이와 함께 통곡물을 활용해 식이섬유를 함유한 설계로 부담 없이 포만감 있게 즐길 수 있다. '바삭팝콘 허브솔트맛'은 팝콘에 허브향과 고소한 풍미 더했고, '바삭팝콘 스팸맛'은 시중 판매되는 팝콘 제품들과 맛을 차별화했다. '바삭칩'은 CJ제일제당 식품 사내벤처 프로그램 '이노백(INNO 100)'에서 발굴된 1호 사업으로, MZ세대 직원들의 아이디어를 바탕으로 2022년 4월 출시됐다. 국내를 비롯해 미국·말레이시아·홍콩 등 해외 시장에도 진출했으며, 지난달까지 누적 판매 200만 봉을 돌파했다.
'널담'은 편의점 CU를 통해 '고단백 저당 쿠키'의 새로운 플레이버인 '피넛버터헤이즐넛' 맛을 선보였다. 100% 통밀을 사용했으며, 한 봉지당 단백질 8.9g을 함유한 고단백 설계가 돋보인다. 반면 당류는 2.4g으로 대폭 낮춰, 식단 관리를 하는 소비자들도 부담 없이 즐길 수 있도록 했다.
티젠은 최근 홈플러스를 통해 프리미엄 차 원료로 맛을 낸 저당 티 스낵 컬렉션 '티 오마카세'를 선보였다. 스낵 종류는 크게 3가지로 먼저 깊은 차의 풍미를 즐길 수 있는 무당 프리미엄 티 와플, 4겹 바삭 웨이퍼 사이에 진한 차 향을 담은 무당 티 웨하스, 차와 대파크림치즈와 어니언 풍미가 어우러진 저당 티 베이글칩이다. 티(tea)마스터가 세계 유수 산지에 재배한 호지차, 말차, 얼그레이, 우롱차 등 프리미엄 차 원료의 맛을 최적의 비율로 블렌딩해 차 고유의 깊은 풍미를 구현했다.
업계 관계자는 "건강한 식습관을 실천하고자 하는 소비자들의 니즈에 맞춰 다양한 건강 스낵들이 출시되고 있다"면서, "저당·저칼로리 열풍이 간식에도 적용되는 모양새다"라고 전했다. 김소형기자 compact@sportschosun.com