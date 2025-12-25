신세계면세점-전주국제영화제, 문화예술 콘텐츠 강화 업무협약 체결

신세계면세점이 최근 전주국제영화제와 업무협약을 맺고 문화예술 기반의 미디어 콘텐츠 경쟁력 강화에 나선다.
25일 신세계면세점에 따르면 지난 23일 진행된 업무협약은 신세계디에프가 추진해온 'K-Reflection(K-리플렉션)' 아트브랜딩 전략의 일환으로, 한국 문화의 감도와 예술적 깊이를 글로벌 고객에게 확산시키기 위해 기획됐다. 전주국제영화제가 가진 예술영화 중심의 페스티벌 아이덴티티, 독창적 창작 생태계, 방대한 영상 아카이브 자산이 신세계면세점의 미디어아트·공간 콘텐츠와 결합하며 새로운 문화 경험을 제시할 예정이다.
양사는 2026년 4월 29일 개막하는 제27회 전주국제영화제의 주요 콘텐츠를 예술적 감성을 더한 영상으로 제작해 신세계면세점 명동점 10층 아이코닉존 미디어파사드를 통해 선보일 예정이다. 특히 미디어아트 협업 콘텐츠 제작, 브랜디드 필름·디지털 캠페인 공동 추진, SNS 광고·홍보 연계, 영화제 아카이브 기반의 콘텐츠 기획 등 온·오프라인 전방위 공동 마케팅도 진행키로 했다. 신세계면세점은 면세점 공간을 K-컬처가 살아있는 복합문화 플랫폼으로 확장시키고, 글로벌 관광객에게 차별화된 경험을 제공할 계획이다.
신세계면세점은 우선 명동점 미디어파사드 및 SNS 채널을 활용해 영화적 감성을 담은 시각 콘텐츠를 지속 선보일 예정이다. 최근 자사 캐릭터 IP 활용 IMC 통합캠페인 영상, 국내외 유명 아티스트 협업 작품을 활용한 예술 영상, 국가 문화 유산을 소재로 한 미디어아트 등으로 구축해온 브랜딩 역량과 자연스럽게 시너지를 낼 것으로 기대된다는 게 신세계면세점 관계자의 설명이다.
전주국제영화제는 신세계면세점과 협업으로 영화제의 예술적 자산과 아카이브 콘텐츠를 더 많은 해외 고객들에게 소개한다.
김현철 신세계디에프 영업·마케팅 총괄은 "전주국제영화제가 지닌 예술적 세계관과 신세계면세점의 아트브랜딩 역량이 만난 만큼, 한국 문화의 깊이를 세계 고객에게 전달할 새로운 콘텐츠가 탄생할 것으로 기대한다"며 "영화·예술·디지털을 아우르는 협업으로 글로벌 관광객이 '한국을 여행하며 체험하는 문화예술'의 가치를 한층 강화해 나가겠다"고 말했다.