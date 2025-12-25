롯데호텔 괌, 겨울 시즌 특별 프로모션 진행

기사입력 2025-12-25 16:41


롯데호텔 괌, 겨울 시즌 특별 프로모션 진행

롯데호텔 괌이 겨울 시즌 특별 프로모션을 진행한다. 특별 프로모션은 따뜻한 휴양지에서 연인과 친구, 가족 여행객 모두 여유로운 휴가를 보낼 수 있는 혜택는 다양한 혜택을 중심으로 구성됐다.

25일 롯데호텔에 따르면 롯데호텔 괌은 내년 1월부터 2월까지 한정적으로 야외 수영장에서 무제한 주류 이벤트 '문라이즈 스플래쉬 21+ (Moonrise Splash 21+)'를 선보인다. 만 21세 이상의 성인 투숙객이면 누구나 참여할 수 있는 이번 이벤트는 매일 오후 8시 30분부터 밤 10시까지 성인 전용풀로 운영하는 야외 수영장에서 맥주 및 칵테일을 무제한으로 제공한다.

야간 항공편을 이용하는 고객을 위한 '레이트 플라이트, 레이트 체크아웃(Late Flight, Late Checkout)' 패키지도 마련했다. 내년 1월 3일부터 6월 30일까지, 왕복 야간편 항공권을 소지하고 최소 4박 이상 투숙하는 고객에게는 마지막날 자정(12시) 레이트 체크아웃 혜택이 무료로 제공된다. 해당 특전은 패키지 이용 고객 대상으로 한정 적용되며, 체크인 시 야간 항공권을 제시해야 한다.

가족 단위 고객을 위한 체험 프로그램도 있다. 만 5세부터 11세까지 어린이 투숙객을 대상으로 현지 강사와 함께하는 '키즈 잉글리쉬 프로그램'은 오는 2월 28일까지 주 5일, 오전 10시부터 2시간 동안 무료로 운영된다. 예약은 클래스 최소 하루 전 오후 4시까지 프론트 데스크에서 가능하다. '드림하이 실내 놀이터' 등 아이들을 위한 전용 공간과 다양한 체험 프로그램도 이용이 가능하다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석 '반장썰'에 어머니 사연 재조명 "母, 기부금 대신 청소..엄청 울었다"

2.

'정국 ♥열애설' 윈터, 커플타투 꽁꽁 숨겼다..당당하게 팔뚝 노출

3.

'최진실 딸' 최준희 "오늘 우리 마미 생일"..뭉클한 추억사진 공개

4.

“밤 12시에 곱창 먹고 자” 소시 효연, “여자 전현무” 소리 들은 이유는?

5.

[종합] '음악평론가' 故김영대, 갑작스러운 비보…'뉴스쇼' 측 "깊은 조의를 표한다"

연예 많이본뉴스
1.

유재석 '반장썰'에 어머니 사연 재조명 "母, 기부금 대신 청소..엄청 울었다"

2.

'정국 ♥열애설' 윈터, 커플타투 꽁꽁 숨겼다..당당하게 팔뚝 노출

3.

'최진실 딸' 최준희 "오늘 우리 마미 생일"..뭉클한 추억사진 공개

4.

“밤 12시에 곱창 먹고 자” 소시 효연, “여자 전현무” 소리 들은 이유는?

5.

[종합] '음악평론가' 故김영대, 갑작스러운 비보…'뉴스쇼' 측 "깊은 조의를 표한다"

스포츠 많이본뉴스
1.

오타니 부수입 쇼킹 실체! → '이정후 6년치 연봉총액급' 1500억 육박! 스폰서에 선물 뿌릴만하네

2.

日 언론 작심 발언, 일본엔 손흥민이 없다..."사상 최강? 음바페-메시 같은 특급 선수 부재"

3.

크리스마스에 악재라니…대한항공, 주장이 사라졌다 "발목 인대 부상, 8주 공백 예상"

4.

'만년 플래툰' 한국계 김정태의 기적! 말년에 '30억 → 94억' 초대박 터뜨린 배경은

5.

"손흥민도 WOW" 원더골→'2400억 와장창' 위험 태클...판더펜 '오피셜' 공식발표, "내 다리 사이에 떨어진 것 불운"→"문자로 위로했다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.