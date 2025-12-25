롯데호텔 괌, 겨울 시즌 특별 프로모션 진행

롯데호텔 괌이 겨울 시즌 특별 프로모션을 진행한다. 특별 프로모션은 따뜻한 휴양지에서 연인과 친구, 가족 여행객 모두 여유로운 휴가를 보낼 수 있는 혜택는 다양한 혜택을 중심으로 구성됐다.
25일 롯데호텔에 따르면 롯데호텔 괌은 내년 1월부터 2월까지 한정적으로 야외 수영장에서 무제한 주류 이벤트 '문라이즈 스플래쉬 21+ (Moonrise Splash 21+)'를 선보인다. 만 21세 이상의 성인 투숙객이면 누구나 참여할 수 있는 이번 이벤트는 매일 오후 8시 30분부터 밤 10시까지 성인 전용풀로 운영하는 야외 수영장에서 맥주 및 칵테일을 무제한으로 제공한다.
야간 항공편을 이용하는 고객을 위한 '레이트 플라이트, 레이트 체크아웃(Late Flight, Late Checkout)' 패키지도 마련했다. 내년 1월 3일부터 6월 30일까지, 왕복 야간편 항공권을 소지하고 최소 4박 이상 투숙하는 고객에게는 마지막날 자정(12시) 레이트 체크아웃 혜택이 무료로 제공된다. 해당 특전은 패키지 이용 고객 대상으로 한정 적용되며, 체크인 시 야간 항공권을 제시해야 한다.
가족 단위 고객을 위한 체험 프로그램도 있다. 만 5세부터 11세까지 어린이 투숙객을 대상으로 현지 강사와 함께하는 '키즈 잉글리쉬 프로그램'은 오는 2월 28일까지 주 5일, 오전 10시부터 2시간 동안 무료로 운영된다. 예약은 클래스 최소 하루 전 오후 4시까지 프론트 데스크에서 가능하다. '드림하이 실내 놀이터' 등 아이들을 위한 전용 공간과 다양한 체험 프로그램도 이용이 가능하다.
