경상국립대병원, '극희귀질환 등 산정특례 진단요양기관' 지정…분야별 전문 의료진 참여

기사입력 2025-12-26 11:46


[스포츠조선 장종호 기자] 경상국립대학교병원(병원장 안성기)은 최근 국민건강보험공단으로부터 '극희귀, 상세불명 희귀 및 기타염색체 이상질환의 산정특례 진단요양기관'으로 지정됐다고 26일 밝혔다.

'극희귀질환 등 산정특례 진단요양기관'은 환자 수가 극소수이거나 고도의 임상경험과 전문성이 요구되는 극희귀질환에 대해 정확하고 신속한 진단을 수행할 수 있는 역량을 갖춘 의료기관을 대상으로 국민건강보험공단이 선정한다.

이번 지정으로 경상국립대병원은 2026년 1월부터 극희귀질환 및 상세불명의 희귀질환자, 기타염색체 이상질환자에 대한 진단과 산정특례 등록 신청 업무를 수행할 수 있다.

극희귀질환 진료에는 김성재 교수(안과), 김영수 교수(신경과), 박정랑 교수(순환기내과), 염정숙 교수(소아청소년과), 천윤홍 교수(류마티스내과) 등 분야별 전문 의료진들이 참여한다.

안성기 병원장은 "이번
'극희귀질환 등 산정특례 진단요양기관' 지정으로 서부경남 지역에서도 산정특례 등록 신청이 가능해져, 환자의 의료접근성을 높이고 시간적·경제적 부담은 덜게 됐다"며 "앞으로도 분야별 전문 의료진의 고도화된 지식과 풍부한 임상경험을 바탕으로 유기적인 협진을 통해, 극희귀질환을 조기에 진단하고 치료할 수 있는 환경을 구축하는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.

한편, 경상국립대병원은 희귀질환센터를 개설하고 희귀질환 환자를 대상으로 ▲진단 정밀도 제고 ▲맞춤형 치료 연계 ▲의료진 간 협력 네트워크 강화 등을 통해 지역 내 진단 사각지대를 해소하는 데 앞장서고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


(왼쪽부터) 김성재·김영수·박정랑·염정숙·천윤홍 교수


