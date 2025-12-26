감염 예방 기본 '손위생' 관리는?…분당제생병원 감염관리 주간 행사 성료

기사입력 2025-12-26 18:11


[스포츠조선 장종호 기자] 대진의료재단 분당제생병원(병원장 나화엽)이 최근 모두가 함께 하는 즐거운 감염관리 주간 행사를 진행했다.

이번 행사는 감염 관리에 대한 인식을 제고하기 위해 환자와 보호자, 직원이 함께 참여하는 다양한 프로그램으로 이루어졌는데 감염예방에 있어 가장 기본이면서 효과적인 도구인 '손위생'을 주제로 이뤄졌다.

감염관리실은 부서별 참여를 받아 '손세균 클리어! 세균을 맞혀라'라는 주제로 손위생 스나이퍼 대결 프로그램을 진행했고, 환자와 보호자를 대상으로 손위생 체험장을 운영해 올바른 손씻기 방법에 대한 교육, 손 배지 배양결과 전시회도 함께 하여 참가자들의 열띤 호응을 얻었다.

나화엽 병원장은 "감염 관리는 환자 안전에 있어 매우 중요한 역할을 하고, 의료진 뿐 아니라 병원을 찾는 모든 분들이 함께 해야하는 활동이다. 이번 활동을 통해 내원객들이 환자 안전과 감염관리 예방활동에 관심을 갖는 계기가 되면 좋겠다"며 "모두가 안심할 수 있는 병원을 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.

한편, 분당제생병원 감염관리실은 손위생 모니터링, 감염병 감시, 병원내 감염관리 등 의료 현장에서 감염예방을 위한 다양한 활동을 하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com




감염 예방 기본 '손위생' 관리는?…분당제생병원 감염관리 주간 행사 성료

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[단독] 조보아, 이준호에 힘 보탠다..'캐셔로' 초능력자 특별출연 예고

2.

김동완, 'SNS '가난 밈' 직격…"가난은 훔쳐 쓸 감정 아냐"

3.

이지애, 故김영대 애도 "어린 두 딸 안아주며 황망함에 눈물만"

4.

“살려주세요”..‘저속노화’ 정희원, 스토킹 고소 A씨에 보낸 후회 메시지 논란

5.

'임창정♥' 서하얀, '60억 건물 경매 위기' 속...자식들 앞에서 결국 눈물

연예 많이본뉴스
1.

[단독] 조보아, 이준호에 힘 보탠다..'캐셔로' 초능력자 특별출연 예고

2.

김동완, 'SNS '가난 밈' 직격…"가난은 훔쳐 쓸 감정 아냐"

3.

이지애, 故김영대 애도 "어린 두 딸 안아주며 황망함에 눈물만"

4.

“살려주세요”..‘저속노화’ 정희원, 스토킹 고소 A씨에 보낸 후회 메시지 논란

5.

'임창정♥' 서하얀, '60억 건물 경매 위기' 속...자식들 앞에서 결국 눈물

스포츠 많이본뉴스
1.

'3연속 대참사' 한국, 어차피 히든카드 없다…'오타니 승선' 日 공식 발표, 초호화 美까지 너무하네

2.

손흥민 이후 최악의 주장 등극..."장기간 출전 정지→벌금 가능성까지" '오피셜' 공식발표, "공격적인 태도로 즉시 기소"

3.

'클로제 떨고있니?' 월드컵 최다골 새역사는 '떼논당상'…경기수 증가로 메시-음바페 '어드밴티지' 전망 나와

4.

'이제는 팀에 더 큰 도움이 될 차례!' 부천FC1995, 갈레고와 2026년에도 동행. 1년 계약연장 발표

5.

[오피셜]"강등 책임통감, 물러나겠다" 수원FC 최순호 단장, 전격 사퇴

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.