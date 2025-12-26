감염 예방 기본 '손위생' 관리는?…분당제생병원 감염관리 주간 행사 성료
[스포츠조선 장종호 기자] 대진의료재단 분당제생병원(병원장 나화엽)이 최근 모두가 함께 하는 즐거운 감염관리 주간 행사를 진행했다.
이번 행사는 감염 관리에 대한 인식을 제고하기 위해 환자와 보호자, 직원이 함께 참여하는 다양한 프로그램으로 이루어졌는데 감염예방에 있어 가장 기본이면서 효과적인 도구인 '손위생'을 주제로 이뤄졌다.
감염관리실은 부서별 참여를 받아 '손세균 클리어! 세균을 맞혀라'라는 주제로 손위생 스나이퍼 대결 프로그램을 진행했고, 환자와 보호자를 대상으로 손위생 체험장을 운영해 올바른 손씻기 방법에 대한 교육, 손 배지 배양결과 전시회도 함께 하여 참가자들의 열띤 호응을 얻었다.
나화엽 병원장은 "감염 관리는 환자 안전에 있어 매우 중요한 역할을 하고, 의료진 뿐 아니라 병원을 찾는 모든 분들이 함께 해야하는 활동이다. 이번 활동을 통해 내원객들이 환자 안전과 감염관리 예방활동에 관심을 갖는 계기가 되면 좋겠다"며 "모두가 안심할 수 있는 병원을 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.
한편, 분당제생병원 감염관리실은 손위생 모니터링, 감염병 감시, 병원내 감염관리 등 의료 현장에서 감염예방을 위한 다양한 활동을 하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.