서예지, '사생활 논란' 딛고 무대 오른다…'사의 찬미'로 연극 도전

기사입력 2025-12-26 16:00


서예지, '사생활 논란' 딛고 무대 오른다…'사의 찬미'로 연극 도전

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 서예지가 비운의 소프라노 윤심덕 역으로 데뷔 후 처음 연극 무대에 오른다.

제작사 쇼앤텔플레이는 26일 연극 '사의 찬미'를 오는 2월 30일부터 3월 2일까지 서울 세종문화회관 M씨어터에서 상연한다고 밝혔다.

작품은 1920년대를 배경으로 한국 최초의 소프라노 윤심덕과 극작가 김우진의 비극적인 사랑을 그린다.

'사의 찬미'는 윤대성 작가의 원작 희곡을 바탕으로, 한국 최초의 여성 서양화가 나혜석 등 새로운 인물을 더해 현대적인 감각과 정서를 입힌 작품이다.

당대 예술가들의 사랑과 고뇌, 시대적 한계를 밀도 있게 담아낸 것으로 평가받고 있다.

윤심덕 역에는 드라마 '이브', '사이코지만 괜찮아', '구해줘' 등을 통해 강렬한 인상을 남긴 서예지가 캐스팅됐다.

이번 작품은 서예지의 첫 연극 도전으로, 그가 스크린과 브라운관이 아닌 무대 위에서 어떤 연기를 선보일지 관심이 쏠린다.

배우 전소미 역시 지난해 7월 공연에 이어 두 시즌 연속 윤심덕 역을 맡아 서예지와 더블 캐스팅으로 무대에 오른다.


김우진 역은 박은석과 곽시양이 번갈아 연기하며, 나혜석 역에는 김려은과 진소연이 출연한다. 홍난파 역은 박선호와 김건호가 맡았다.

앞서 서예지는 2021년 4월 김정현 가스라이팅 논란에 휘말렸다. 김정현은 MBC 드라마 '시간' 남주인공으로 캐스팅 됐으나, 제작발표회에서 상대역인 서현에게 무례한 태도를 보이고 작품에서도 하차하며 맹비난을 받았다. 그런데 이런 김정현의 언행이 당시 연인관계였던 서예지의 사주에 의한 것이라는 의혹이 제기됐다.

이와 함께 공개된 카카오톡 메시지 대화내용에 따르면 서예지는 김정현에게 여배우와의 애정신이나 스킨십은 다 빼고 대본을 수정하라고 지시하고 스태프에게도 인사조차 하지 않고 최대한 딱딱하게 대하라고 요구했다.

이에 서예지 측은 "김정현 관련 논란이 서예지로 인해 발생한 것이 아니다. 당시 김정현도 다른 드라마를 촬영하고 있던 서예지에게 키스신을 촬영하지 말라는 등의 요구를 했으나 서예지도 '그럼 너도 하지마'라는 식의 연인 간의 질투 섞인 대화가 오갔다. 이는 흔히 있는 애정싸움"이라고 해명한 바 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이상인, 자폐 진단 받은 첫째 아들 근황..."7개월 만에 많이 달라졌다"

2.

강남, 또 사고 쳤다...♥이상화 경악한 역대급 스케일 '35kg 케밥 파티'

3.

케이윌, 옥상정원 있는 럭셔리 3층 주택 공개 "부모님께 아파트 선물"

4.

45세 장윤정, 셋째는 없다..“스치기만 해도 임신. 산부인과서 조심하라고”

5.

박나래·키 빠진 '나혼산', 이주승이 전면에 나섰다...'시청률 반등' 될까

연예 많이본뉴스
1.

이상인, 자폐 진단 받은 첫째 아들 근황..."7개월 만에 많이 달라졌다"

2.

강남, 또 사고 쳤다...♥이상화 경악한 역대급 스케일 '35kg 케밥 파티'

3.

케이윌, 옥상정원 있는 럭셔리 3층 주택 공개 "부모님께 아파트 선물"

4.

45세 장윤정, 셋째는 없다..“스치기만 해도 임신. 산부인과서 조심하라고”

5.

박나래·키 빠진 '나혼산', 이주승이 전면에 나섰다...'시청률 반등' 될까

스포츠 많이본뉴스
1.

홍명보호 긴장해라! 멕시코 최대 변수 등장..."국대 역사상 가장 영향력 있던 선수" 韓 울렸던 레전드, 대표팀 승선 가능성 점화

2.

가난한 팀이 미쳤어요! 돈이 어디서 났지? 김하성 거절 → 유망주한테 1888억 '클럽 레코드' 쐈다

3.

'결국 올 것이 왔나?' 활용도 애매한 김혜성, 트레이드설 급부상. 현실화 가능성 충분하다

4.

"다저스 김혜성 외면했잖아" 美매체 왜 옹호했나…"30점이라고? 부당해"

5.

'이게 무슨 날벼락?' 모하메드 살라, 성탄메시지에 종교적 갈등 왜?…SNS 'X마스 트리' 사진에 무슬림 '발끈'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.