한화생명e스포츠, 1월 3일 고양시 킨텍스에서 시즌 개막 팬 페스트 개최

|
한화생명e스포츠는 오는 1월 3일 경기 고양시 킨텍스 제1전시장에서 2026년 새 시즌을 여는 팬 감사 이벤트 '몬스터 에너지와 함께하는 2026 HLE FAN FEST(이하 팬페스트)'를 개최한다고 밝혔다.
행사에 앞서 이날 오전 11시부터는 팬들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 다양한 사전 이벤트가 펼쳐진다. 선수와 한 팀이 될 기회를 제공하는 'HLE X 오렌지 매치 게임 선발전', 팬들의 애정을 담아내는 'HLE 치어풀 그리기', 순발력을 시험하는 '오렌지 피지컬 챌린지' 등 참여형 프로그램이 운영될 예정이다.
이와 함께 파트너사 부스도 마련된다. 네이버 스트리밍 플랫폼 '치지직'이 마련한 특별 방석과 핫팩을 지급하고, 몬스터 에너지 부스에서는 음료 샘플링을 진행한다. 또 선수단 전용 프레임으로 특별한 추억을 남길 수 있는 '포토그레이 포토부스' 등도 진행된다. 이밖에 공식 의류 파트너사 형지엘리트가 제작한 2026 시즌 신규 유니폼 및 재킷 예약 판매존과 다양한 굿즈를 판매하는 HLE 샵도 함께 운영된다.
한화생명e스포츠 관계자는 "지난 시즌 거둔 값진 성과를 발판 삼아, 더 많은 팬과 함께 소통하고자 보다 넓은 장소로 이전하고 좌석을 대폭 확대했다"며 "2026년에도 한화생명e스포츠는 멈추지 않는 도전을 통해 팬들에게 자부심을 주는 게임단이자, e스포츠 그 이상의 특별한 가치를 전달하는 브랜드로 거듭날 것"이라고 밝혔다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com