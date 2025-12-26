한화생명e스포츠, 1월 3일 고양시 킨텍스에서 시즌 개막 팬 페스트 개최

기사입력 2025-12-26 17:43


한화생명e스포츠, 1월 3일 고양시 킨텍스에서 시즌 개막 팬 페스트 개최



한화생명e스포츠는 오는 1월 3일 경기 고양시 킨텍스 제1전시장에서 2026년 새 시즌을 여는 팬 감사 이벤트 '몬스터 에너지와 함께하는 2026 HLE FAN FEST(이하 팬페스트)'를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 좌석 규모를 지난해보다 3배 이상 확대한 2500석 규모로 준비했으며, 현장에는 '옴므' 윤성영 감독, '모글리' 이재하, '신' 연형모 코치를 비롯해 '제우스' 최우제, '카나비' 서진혁, '제카' 김건우, '구마유시' 이민형, '딜라이트' 유환중까지 1군 선수단 전원이 참석한다. 진행은 LCK 공식 인터뷰어로 활약한 배혜지 아나운서가 맡는다.

행사에 앞서 이날 오전 11시부터는 팬들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 다양한 사전 이벤트가 펼쳐진다. 선수와 한 팀이 될 기회를 제공하는 'HLE X 오렌지 매치 게임 선발전', 팬들의 애정을 담아내는 'HLE 치어풀 그리기', 순발력을 시험하는 '오렌지 피지컬 챌린지' 등 참여형 프로그램이 운영될 예정이다.

이와 함께 파트너사 부스도 마련된다. 네이버 스트리밍 플랫폼 '치지직'이 마련한 특별 방석과 핫팩을 지급하고, 몬스터 에너지 부스에서는 음료 샘플링을 진행한다. 또 선수단 전용 프레임으로 특별한 추억을 남길 수 있는 '포토그레이 포토부스' 등도 진행된다. 이밖에 공식 의류 파트너사 형지엘리트가 제작한 2026 시즌 신규 유니폼 및 재킷 예약 판매존과 다양한 굿즈를 판매하는 HLE 샵도 함께 운영된다.

총 3부로 구성된 행사는 1부에서 2026년 주제 영상과 신규 슬로건을 최초로 공개하며 선수단 소개 및 새 시즌을 맞이하는 선수들의 목표와 다짐을 공유하는 자리를 갖는다. 이어 2부에선 2026시즌 신규 유니폼을 소개하고 선수들이 직접 작성한 프로필 기반의 자기소개 토크와 가치관 밸런스 게임, 팀워크 확인 게임, 장기자랑 등이 마련된다.

마지막 3부에서는 팬과 선수가 하나 되어 즐기는 공약 선정 이벤트와 함께, 사전 선발된 팬이 선수와 팀을 이뤄 펼치는 '2대2 칼바람 대전'이 펼쳐진다. 최종 승리한 팬에게는 공식 게이밍 기어 파트너사인 레이저 제품이 경품으로 증정된다. 팬페스트 입장권은 NOL 티켓에서 판매 중이다.

한화생명e스포츠 관계자는 "지난 시즌 거둔 값진 성과를 발판 삼아, 더 많은 팬과 함께 소통하고자 보다 넓은 장소로 이전하고 좌석을 대폭 확대했다"며 "2026년에도 한화생명e스포츠는 멈추지 않는 도전을 통해 팬들에게 자부심을 주는 게임단이자, e스포츠 그 이상의 특별한 가치를 전달하는 브랜드로 거듭날 것"이라고 밝혔다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

