지소연, 3·1절 앞두고 日 여행 영상 논란 결국 사과 "양미라 관련 無..나의 불찰"

기사입력 2026-03-02 17:36


지소연, 3·1절 앞두고 日 여행 영상 논란 결국 사과 "양미라 관련 無…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 지소연이 3·1절을 앞둔 시점에 일본 여행 브이로그를 공개했다가 논란이 되자 사과했다.

지소연은 2일 자신의 사회관계망서비스에 "최근 2월 말 업로드된 일본 여행 영상과 관련해 보내주신 여러 의견을 무겁게 받아들이고 있다"며 "해당 영상은 2월 11일에 다녀온 여행을 기록한 콘텐츠였으나, 게시 시점이 갖는 의미를 충분히 깊이 있게 생각하지 못한 나의 불찰이다. 보다 세심하게 살피지 못한 점에 대해 진심으로 송구한 마음이다"라며 사과문을 게재했다.

이어 "개인적인 일상을 기록한 영상이었지만, 의도와는 별개로 게시 시점으로 인해 불편함과 실망을 드린 점은 온전히 나의 책임이라고 생각한다. 다시 한번 죄송하다"고 고개 숙였다.

또한 "이번 일로 함께 여행을 다녀온 미라 언니에게까지 질타가 이어지고 있는 점 역시 마음이 무겁다. 업로드 일정과 공개에 대한 판단은 전적으로 나의 결정이었으며, 동행한 미라 언니는 이와 관련된 어떠한 부분도 알지 못했다"며 "미라 언니에게도 깊이 사과드리며, 이로 인해 상처받는 일이 없기를 진심으로 바란다"고 전했다.

끝으로 "이번 일을 통해 더욱 신중하고 책임감 있게 행동해야 함을 깊이 깨닫고 있다. 앞으로는 콘텐츠를 기획하고 공개하는 모든 과정에서 사회적 맥락과 시기를 더욱 세심히 고려하겠다. 보내주신 지적을 겸허히 받아들이겠다"고 밝혔다.

앞서 지난달 28일 지소연의 유튜브 채널에는 지소연이 양미라와 함께 일본 다카마쓰로 여행을 떠난 모습이 담긴 영상이 게재됐다.

영상에는 일본 입국 과정에서 양미라가 보안 검색을 강하게 받았다는 웃지 못할 에피소드부터 현지에서의 여유로운 여행 일상 등이 담겼다.

그러나 영상이 공개된 시점이 3·1절을 하루 앞둔 날이었다는 사실이 알려지면서 온라인상에서 갑론을박이 벌어졌다. 일부 네티즌들은 국경일을 앞둔 시점에 일본 여행 콘텐츠를 공개한 점이 부적절했다는 반응을 보이며 아쉬움을 나타냈다.


3월 1일은 1919년 독립선언을 기념하는 국가 기념일로, 매년 많은 이들이 순국선열을 추모하고 역사적 의미를 되새기는 날이다. 같은 시기 여러 연예인이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 태극기 사진이나 추모 메시지를 게시하며 의미를 기린 점도 비교 대상으로 언급됐다.

반면 일각에서는 여행 자체나 영상 공개를 문제 삼는 것은 과도한 비판이라는 의견도 제기됐다. 실제 여행 시점과 공개 날짜는 다르며 개인 콘텐츠 활동까지 지나치게 해석할 필요는 없다는 반론이다.

논란이 이어지자 채널 측은 해당 영상을 현재 비공개로 전환한 상태다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

