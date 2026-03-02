조수연 “♥신윤승과 결혼, 예비 신부입니다”..박용호 주례·엄지인 사회 지원

기사입력 2026-03-02 16:13


조수연 “♥신윤승과 결혼, 예비 신부입니다”..박용호 주례·엄지인 사회 …

조수연 “♥신윤승과 결혼, 예비 신부입니다”..박용호 주례·엄지인 사회 …

[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 조수연과 신윤승이 유쾌한 케미를 뽐내며 시청자들에게 큰 웃음을 선사했다.

2일 방송된 아침마당 '월요토크쇼 명불허전'에서는 'KBS와 나 그리고 우리'를 주제로 출연자들이 이야기를 나눴다.

이날 KBS 공식 커플로 소개된 코미디언 조수연과 신윤승은 결혼식 행진곡이 흘러나오자 상반된 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

신윤승은 "언제부터 저희가 부부가 된 거냐"며 "아무 사이도 아니다. 남보다 못한 사이다. '개그콘서트' 코너도 끝나서 오히려 행복하다"고 선을 그었다.

반면 조수연은 "KBS 덕분에 데뷔도 하고, KBS 덕분에 결혼까지 하게 된 예비 신부다"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

이를 들은 전 아나운서 박용호는 "이렇게 부부의 연을 맺었으니 내가 주례를 보겠다. 돈은 안 받겠다"고 너스레를 떨었고, 진행자 엄지인 역시 "사회와 축가까지 맡겠다"고 거들며 두 사람의 결혼을 응원했다.

이어 "대한민국 국민이 꼭 결혼했으면 하는 커플 1위로 선정됐다"는 말이 나오자 신윤승은 "근거 있는 조사냐. 일단 커플도 아니다"라고 해명했다. 그러나 그의 말이 끝나기도 전에 조수연이 "여러분의 성원에 힘입어 꼭 결혼하겠다"고 선언해 폭소를 자아냈다.

한편 조수연과 신윤승은 과거 KBS 2TV 개그콘서트에서 '데프콘 어때요'와 '데프콘 썸 어때요' 코너에 함께 출연하며 호흡을 맞춘 바 있다.

tokkig@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조수연 “♥신윤승과 결혼, 예비 신부입니다”..박용호 주례·엄지인 사회 지원

2.

'86세' 전원주, 빙판길 낙상 사고 "고관절 골절 수술...유튜브 휴방" [전문]

3.

"하필 3·1절에..." 양미라·지소연, 日여행 영상 올렸다가 '뭇매'

4.

지소연, 3·1절 앞두고 日 여행 영상 논란 결국 사과 "양미라 관련 無..나의 불찰"

5.

사유리, 6살 子 혼자 잘 키웠네...운동 데이트 "좋은 습관만 전해주고파"

연예 많이본뉴스
1.

조수연 “♥신윤승과 결혼, 예비 신부입니다”..박용호 주례·엄지인 사회 지원

2.

'86세' 전원주, 빙판길 낙상 사고 "고관절 골절 수술...유튜브 휴방" [전문]

3.

"하필 3·1절에..." 양미라·지소연, 日여행 영상 올렸다가 '뭇매'

4.

지소연, 3·1절 앞두고 日 여행 영상 논란 결국 사과 "양미라 관련 無..나의 불찰"

5.

사유리, 6살 子 혼자 잘 키웠네...운동 데이트 "좋은 습관만 전해주고파"

스포츠 많이본뉴스
1.

김태형 감독 "삼일절이잖아!" → 3월 1일 롯데, 지바 롯데전 기를 쓰고 이긴 이유 [미야자키 현장]

2.

헉! 롯데 또 날벼락 → 캠프 이틀 남기고 부상자 발생.. 마당쇠투수 급거 귀국 [미야자키 속보]

3.

'2경기 무승' 황선홍 감독 "부담되면 안돼, 각오 단단히 하고 있다"[현장 기자회견]

4.

1R 루키까지 휘말린 '부상 쓰나미', 삼성 마운드 고지로 이끌 '특급루키'의 등장..KIA 타선 무력화

5.

'우승후보 상대로 무승부' 유병훈 감독 "김정훈 덕분에 승점 1 얻었다, 우리 팀 방향성 확인한 경기"[현장 기자회견]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.