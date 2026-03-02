조수연 “♥신윤승과 결혼, 예비 신부입니다”..박용호 주례·엄지인 사회 지원
[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 조수연과 신윤승이 유쾌한 케미를 뽐내며 시청자들에게 큰 웃음을 선사했다.
2일 방송된 아침마당 '월요토크쇼 명불허전'에서는 'KBS와 나 그리고 우리'를 주제로 출연자들이 이야기를 나눴다.
이날 KBS 공식 커플로 소개된 코미디언 조수연과 신윤승은 결혼식 행진곡이 흘러나오자 상반된 반응을 보여 웃음을 자아냈다.
신윤승은 "언제부터 저희가 부부가 된 거냐"며 "아무 사이도 아니다. 남보다 못한 사이다. '개그콘서트' 코너도 끝나서 오히려 행복하다"고 선을 그었다.
반면 조수연은 "KBS 덕분에 데뷔도 하고, KBS 덕분에 결혼까지 하게 된 예비 신부다"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.
이를 들은 전 아나운서 박용호는 "이렇게 부부의 연을 맺었으니 내가 주례를 보겠다. 돈은 안 받겠다"고 너스레를 떨었고, 진행자 엄지인 역시 "사회와 축가까지 맡겠다"고 거들며 두 사람의 결혼을 응원했다.
이어 "대한민국 국민이 꼭 결혼했으면 하는 커플 1위로 선정됐다"는 말이 나오자 신윤승은 "근거 있는 조사냐. 일단 커플도 아니다"라고 해명했다. 그러나 그의 말이 끝나기도 전에 조수연이 "여러분의 성원에 힘입어 꼭 결혼하겠다"고 선언해 폭소를 자아냈다.
한편 조수연과 신윤승은 과거 KBS 2TV 개그콘서트에서 '데프콘 어때요'와 '데프콘 썸 어때요' 코너에 함께 출연하며 호흡을 맞춘 바 있다.
