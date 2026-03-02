같은 사람 아닌 줄..유명 스타, 父 사망 후 뼈만 남아 “식사도 제대로 못해”

기사입력 2026-03-02 14:31


같은 사람 아닌 줄..유명 스타, 父 사망 후 뼈만 남아 “식사도 제대로…
E! News 캡처

같은 사람 아닌 줄..유명 스타, 父 사망 후 뼈만 남아 “식사도 제대로…
E! News 캡처

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 겸 가수 켈리 오스본(41)이 자신의 극도로 마른 몸매를 겨냥한 비난에 정면으로 맞섰다.

켈리 오스본는 지난달 28일 2026 '브리트 어워즈'에서 아버지인 배우 겸 가수 고(故) 오지 오스본을 대신해 어머니 샤론 오스본과 함께 평생 공로상을 수상한 뒤, 다음 날 개인 계정을 통해 심경을 전했다.

켈리 오스본은 "누군가 분명히 힘든 시기를 겪고 있는 사람에게 상처를 주는 것은 잔혹한 짓이다. 내 고통을 의심하고, 내 어려움을 잡담거리로 만든다"며 "이런 행동은 인격의 부재를 드러낼 뿐"이라고 밝혔다.

이어 "나는 지금 인생에서 가장 힘든 시간을 보내고 있다. 하지만 이런 방식으로 내 자신을 인간 이하 취급을 당하도록 내버려 두지 않을 것"이라고 덧붙였다.

이번 발언은 켈리 오스본이 최근 체형 변화와 관련해 받은 악플에 대응한 것이다.

한 누리꾼은 "죽은 사람 같다... 너무 말랐다. 곧 아빠를 보러 갈 것 같다"라고 댓글을 남겼고, 켈리 오스본은 이를 캡처해 "정말 믿을 수 없을 정도로 끔찍하다. 누구도 이런 폭력을 겪어서는 안 된다"라고 밝혔다.

또 일부 누리꾼들은 "체중 감량 약을 끊고 햄버거를 먹어라" 등의 비난을 이어갔다.

이에 누리꾼들은 켈리 오스본을 감싸며 "생각이 없나? 부끄러운 줄 알아야 한다"라고 질책했다.


켈리 오스본은 지난해 7월 오지 오스본이 사망한 직후, 영국 방송인 피어스 모건과의 인터뷰에서도 악플러들을 강하게 비판했다.

당시 그는 "'병이 있냐?', '체중 감량 약을 끊어라', '정상적으로 안 보인다' 등의 댓글을 남기는 사람들에게 말하고 싶다. 아빠가 막 돌아가셨고, 지금 내가 할 수 있는 최선은 가족뿐이다. 나는 내 삶의 행복한 순간을 공유하고 싶은 것이다. 그러니 모두 꺼져라"라고 밝혔다.

샤론 오스본은 딸의 힘든 상황에 대해 "켈리 오스본은 지금 행복하지 않다. 아빠를 잃었기 때문이다"라며 "그래서 제대로 먹지도 못하고 있다"고 전했다.

이어 "인터넷은 불행한 사람들의 방패다. 질투와 타인에 대한 편견 때문에 많은 사람들이 상처를 준다. 안타까울 뿐"이라고 덧붙였다.

tokkig@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조수연 “♥신윤승과 결혼, 예비 신부입니다”..박용호 주례·엄지인 사회 지원

2.

'86세' 전원주, 빙판길 낙상 사고 "고관절 골절 수술...유튜브 휴방" [전문]

3.

"하필 3·1절에..." 양미라·지소연, 日여행 영상 올렸다가 '뭇매'

4.

지소연, 3·1절 앞두고 日 여행 영상 논란 결국 사과 "양미라 관련 無..나의 불찰"

5.

사유리, 6살 子 혼자 잘 키웠네...운동 데이트 "좋은 습관만 전해주고파"

연예 많이본뉴스
1.

조수연 “♥신윤승과 결혼, 예비 신부입니다”..박용호 주례·엄지인 사회 지원

2.

'86세' 전원주, 빙판길 낙상 사고 "고관절 골절 수술...유튜브 휴방" [전문]

3.

"하필 3·1절에..." 양미라·지소연, 日여행 영상 올렸다가 '뭇매'

4.

지소연, 3·1절 앞두고 日 여행 영상 논란 결국 사과 "양미라 관련 無..나의 불찰"

5.

사유리, 6살 子 혼자 잘 키웠네...운동 데이트 "좋은 습관만 전해주고파"

스포츠 많이본뉴스
1.

김태형 감독 "삼일절이잖아!" → 3월 1일 롯데, 지바 롯데전 기를 쓰고 이긴 이유 [미야자키 현장]

2.

헉! 롯데 또 날벼락 → 캠프 이틀 남기고 부상자 발생.. 마당쇠투수 급거 귀국 [미야자키 속보]

3.

'2경기 무승' 황선홍 감독 "부담되면 안돼, 각오 단단히 하고 있다"[현장 기자회견]

4.

1R 루키까지 휘말린 '부상 쓰나미', 삼성 마운드 고지로 이끌 '특급루키'의 등장..KIA 타선 무력화

5.

'우승후보 상대로 무승부' 유병훈 감독 "김정훈 덕분에 승점 1 얻었다, 우리 팀 방향성 확인한 경기"[현장 기자회견]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.