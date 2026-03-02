‘뉴진스 출신’ 다니엘, 3·1절에 일본서 태극기 흔들었다..누리꾼 “의미 있는 행동” 응원

기사입력 2026-03-02 15:31


JTBC 뉴스

JTBC 뉴스

[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 뉴진스 출신 다니엘이 3·1절에 일본 도쿄에서 태극기를 흔든 모습이 포착돼 화제를 모으고 있다.

지난 1일 SNS에는 일본 도쿄 마라톤 현장에서 촬영된 짧은 영상이 공개됐다.

영상 속 다니엘은 흰색 모자와 선글라스를 착용한 채, 현장에 모인 이들과 함께 태극기를 흔들며 밝은 표정을 짓고 있다.

공개된 날짜가 3·1절인 만큼, 일본 현지에서 태극기를 든 모습은 더욱 주목을 받았다.

다니엘이 현장을 찾은 이유는 가수 션이 이끄는 러닝 크루 '언노운(Unknown)' 러너들을 응원하기 위해서인 것으로 전해졌다. 그동안 다니엘은 해당 크루에서 함께 활동하며 러닝에 대한 애정을 드러내온 바 있다.

누리꾼들은 "일본 팬도 많을 텐데 멋있다", "3·1절에 일본에서 태극기라니 의미 있다", "자랑스럽다", "밝은 모습 반갑다" 등 다양한 반응을 보이며 응원을 보내고 있다.

한편 어도어는 뉴진스 활동에 중대한 차질을 빚었다는 취지로 다니엘과 그의 가족, 민희진 전 대표를 상대로 430억 원대 손해배상 청구 소송을 제기한 상태다.

다니엘은 지난 1월 라이브 방송을 통해 "저는 멤버들과 함께하기 위해 끝까지 싸웠다"며 "제 마음 한편에는 항상 뉴진스가 있다. 이건 끝이 아닌 시작"이라고 밝힌 바 있다. 이어 "많은 상황이 정리 중이며, 때가 되면 소송과 관련한 상황을 업데이트하겠다"고 전했다.

tokkig@sportschosun.com

