카카오헬스케어 파스타, AI 수면·혈압 기록에 식단 예보 기능 추가

카카오헬스케어의 AI 기반 모바일 건강관리 솔루션 '파스타(PASTA)' 앱에 'AI 수면 기록', '혈압 기록', '식단 예보' 기능이 추가됐다.
'AI 수면 기록'은 스마트폰을 옆에 두기만 하면 수면 중 호흡 소리를 기반으로 수면 상태를 정밀하게 분석하고 자동 기록해 주는 기능이다. 수면 시간과 패턴, 수면 상태 비율, 수면 중 소모 칼로리 등 상세 분석 결과를 한눈에 확인할 수 있다. 특히 연속혈당측정기(CGM) 착용 시에는 수면 단계에 따른 혈당 변화도 파악할 수 있다. 1일, 7일, 30일 평균 수면 시간 및 상태와 함께 이를 종합한 평균 수면 점수를 리포트로 제공한다.
'혈압 기록'은 혈압 측정 시점과 수축기 혈압, 이완기 혈압, 심박수를 기록하는 기능이다. 고혈압은 대표적인 만성질환인 동시에 주요 만성질환에 영향을 주는 요소이기 때문에 다른 건강지표와 통합 관리가 필요하다. 카카오헬스케어는 내년 초 혈압 기록 데이터를 분석해 주는 '혈압 리포트' 기능도 선보일 예정이다.
식습관에 따른 질병 위험도를 체크하고 예방 가이드를 제공하는 '식단예보' 솔루션도 도입했다. 서울대학교 의과대학 예방의학교실 강대희 교수 연구팀과 서울대학교 공과대학, 헥사메드가 공동 개발했다. 내국인 17만 명의 코호트 자료와 국민건강 영양조사 자료를 토대로 의학·공학·AI를 융합한 고도화된 분석 알고리즘이 특징이다.
이용자가 식사 데이터를 기록하거나 식습관 관련 간단한 문진을 완료하면 이를 분석해 '식단예보' 리포트를 제공한다. 비만, 당뇨병, 고지혈증, 고혈압 등 각 질병의 발생 위험도를 미리 파악할 수 있고 개인 맞춤형 예방 가이드도 확인할 수 있다. 또한 해당 가이드를 바탕으로 일상에서 실천 가능한 생활습관도 코칭해 준다.
황희 카카오헬스케어 대표는 "이번 업데이트로 파스타 앱이 다양한 건강 지표를 종합적으로 확인하고 개인의 만성질환 관리를 고도화할 수 있는 올인원 앱이 됐다"라며 "파스타 앱 업데이트를 통해 개인 맞춤형 디지털 헬스케어 경험을 지속 확장해 나가겠다"라고 전했다. 김소형기자 compact@sportschosun.com