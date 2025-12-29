조세호 "혼자 남을 아내 부탁, 빈자리는 남창희에게"…가상 유서에 오열 ('도라이버')

기사입력 2025-12-29 07:42


[스포츠조선 이우주 기자] '도라이버' 조세호가 가상 장례식에서 자신의 마지막을 돌아보며 절절한 유서를 남겼다.

28일 공개된 넷플릭스 '도라이버:도라이 해체쇼'에서는 조세호의 가상 장례식 현장이 공개됐다.

이날 조세호 해체쇼의 마지막은 '프로 불참러' 조세호가 가고 싶어도 도저히 갈 수 없는 경조사인 자신의 장례식으로 꾸며졌다. 영정사진 대신 직접 선 조세호는 웃음을 참으며 자신의 장례식을 직접 지켜봤다.

웃으며 마무리 될 줄 알았던 장례식은 뜻밖의 눈물바다가 됐다. 조세호가 자신의 유서를 남긴 것. 홍진경의 낭독으로 공개된 조세호의 가상 유서에는 특히 홍진경에 대한 감사 인사가 담겼다. 조세호는 "거울 속의 제가 너무 초라해보여 힘들고 지쳐있을 때 누나가 누구보다 저를 빛나게 해줬다"고 밝혔다. 조세호에게 먼저 만나자고 한 홍진경은 "나에게 너는 누구보다 보고 싶은 연예인이야"라고 말해줬다고. 조세호는 "자존감이 바닥이던 양배추는 그날 집에와서 좀 울었다"고 말해 홍진경을 울렸다.

이어 조세호는 "물론 지금은 제가 먼저 떠나지만 그리고 괜찮으시다면 혼자 남을 제 아내도 잘 부탁드린다"라며 "'도라이버' 제작진 여러분, 덕분에 신나게 놀다가 간다. 제 빈자리는 남창희에게 넘겨달라"고 부탁했다.

편지 낭독 후 등장한 조세호는 "한번 정도는 이렇게 글을 써보면서 내가 살아온 시간들을 되돌아볼 수 있지 않을까 싶어 글이 쭉 써지더라. 우습게 쓰고 싶지 않았다"라고 밝혔다.

