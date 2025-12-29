분당제생병원, '훈훈한' 연말 나눔 이벤트…어린이·외국인 환자에 추억 선…

[스포츠조선 장종호 기자] 대진의료재단 분당제생병원(병원장 나화엽)이 환자들을 위한 다양한 행사를 통해 따뜻한 연말 이벤트를 선물했다.
지난 12월 2일부터 시작된 '소원을 말해봐' 이벤트를 시작으로 18일에는 국제진료센터에서 몽골, 카자흐스탄 등 외국인 환자들을 대상으로 경품 및 포토 이벤트를 실시했고, 22일에는 사회사업팀 주관으로 어린이 환자를 위한 크리스마스 행사가 이뤄졌다.
국제진료센터는 먼 타국에서 치료받으며 연말연시를 보내고 있는 환자들을 위해 선물 뽑기와 포토 이벤트를 진행했고, 사회사업팀은 어린이를 위한 행사로 페이스페인팅, 양말인형만들기, 선물 나눔의 프로그램을 진행했다. 특히 어린이를 위한 행사는 분당제생병원에서 진료받고 계시는 환자분의 기부와 단국대학교 간호학과 동아리(The santa's)의 자원봉사활동으로 행사가 진행되어 나눔의 의미를 더했다.
분당제생병원 나화엽 병원장은 "소소한 이벤트를 통해 마음까지 행복해지는 시간이 되기를 바란다. 환자의 마음까지 살피는 병원이 되도록 노력하겠다"고 말했다.
한편, 분당제생병원은 2026년 1월5일까지 '소원을 말해봐'이벤트를 하고 있고, 거동이 불편하여 외출이 어려우신 분들의 사연을 따로 선정해 사회복지법인 대한인명구조단과 협력, 실제 소원을 이뤄 드리는 행사를 진행할 예정이다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com