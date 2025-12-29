"약가제도 개편 시 '채산성 저하에 따른 생산중단' 가장 우려"…제약바이…

"약가제도 개편 시 '채산성 저하에 따른 생산중단' 가장 우려"…제약바이오기업 CEO 대상 긴급 설문조사 결과 발표

최종수정 2025-12-29 16:03

약가인하 개편안으로 인해 국내 제약기업들의 투자 축소와 경영 악화 우려가 확산하고 있는 가운데, 특히 연구개발(R&D)과 설비투자 감소, 고용감축이 현실화하면서 산업의 성장동력 약화가 불가피할 것이란 전망이 나왔다.

'제약바이오산업 발전을 위한 약가제도 개편 비상대책위원회'(이하 비대위)는 29일, 이같은 내용을 포함한 '제약바이오기업 CEO 대상 긴급 설문조사' 결과를 발표했다. 비대위에 따르면, 국내 제조시설을 갖춘 한국제약바이오협회 정회원사 184개사 가운데 59개사가 현장의 의견을 회신했다.

우선 '기등재 약제 중 이번에 우선적으로 조정되는 대상은 2012년 개편 이후 약가 조정없이 최초 산정가 53.55% 수준에서 유지되고 있는 약제인데, 조정비율 53.55%→40%代 변화시 귀사에 피해가 예상되는 품목수 및 피해액'에 대해 물었다. 현행 약가 53.55%에서 '50%로의 조정'과 '40%로의 조정' 두 가지 경우에 대한 산업계 영향을 물었지만, 결과는 40%를 기준으로 도출했다.

그 결과 59개 기업의 연간 예상 매출손실액은 총 1조 2,144억 원에 이를 것으로 추산됐다. 기업당 평균 매출손실액은 233억 원이다. 기업 규모별로는 중소기업의 매출 손실률이 10.5%로 가장 컸다. 이어 중견기업 6.8%, 대형기업 4.5% 순으로 나타나 중소·중견기업일수록 타격이 큰 것으로 분석됐다. 약가인하가 예상되는 품목은 4,866개로, 중견기업이 3,653품목(75.1%)으로 가장 많았다. 이어, 대형기업 793품목(16.3%), 중소기업 420품목(8.6%) 순으로 집계됐다.

CEO들은 기업당 평균 51.8%의 영업이익이 감소될 것으로 내다봤다. 기업 규모별로는 중견기업의 예상 영업이익 감소율이 55.6%로 높았다. 이어 대형기업 54.5%, 중소기업 23.9% 순으로 나타났다.

연구개발과 설비투자도 위축이 불가피할 전망이다. 설문에 따르면 연구개발비는 2024년 1조 6,880억 원 중에서 2026년 4,270억 원을 줄여 평균 25.3% 축소될 것으로 관측됐다. 기업당 평균 축소액은 366억 원이다. 기업 규모별로는 중견기업의 연구개발비 예상 축소율이 26.5%로, 가장 높았다. 중소기업은 24.3%로 중견기업과 큰 격차를 보이지 않았고, 대형기업은 16.5%로 비교적 낮았다. 아울러 혁신형제약 인증기업과 미인증기업의 예상 연구개발비 예상 축소율은 각각 21.6%, 26.9%로 나타나 미인증 기업의 R&D 투자 위축이 인증기업에 비해 더 클것으로 전망됐다.

설비투자는 2024년 6,345억 원에서 2026년 2,030억 원을 줄여 평균 32.0% 감소할 것으로 조사됐다. 특히, 중소기업의 설비투자 축소율이 52.1%로 압도적으로 높았다. 이어 중견기업 28.7%, 대형기업 10.3% 순으로 나타났다. 기업당 평균 축소액은 135억 원이다.

고용 안정성에도 악영향을 미칠 전망이다. 이들 59개 기업의 종사자는 현재 3만 9,170명인데, 응답한 기업은 약가개편안이 원안대로 진행될 경우 1,691명을 감축할 것이라고 답했다. 종전 인원 대비 9.1%의 감축률이다. 감축인원은 중견기업이 1,326명으로 가장 많았고, 대형기업 285명, 중소기업 80명 순으로 조사됐다. 특히, 중견기업의 평균 인력 축소 비율은 12.3%로, 중소기업(6%)의 2배를 뛰어 넘었다. 대형기업은 6.9%로 집계됐다.


제네릭의약품 출시 계획 변경 등 사업차질도 현실화할 전망이다. 응답한 기업의 74.6%(44개사)는 제네릭의약품 출시를 전면 혹은 일부 취소하거나, 출시 계획을 변경 혹은 보류하겠다고 답했다. 이들 44개사 중에선 중견기업이 31개사로 가장 많았고, 중소기업(8개사), 대형기업(5개사)이 뒤를 이었다. 응답한 기업들은 이같이 답변한 이유로 ▲수익성·채산성 악화 ▲사업성 재검토 ▲개발비 회수 불가·경제성 미성립 ▲원가 상승 및 외부 환경 요인 등을 꼽았다.

약가제도 개편 시 가장 우려되는 사항(1,2,3순위 등 복수응답)으로는 52개사가 꼽은 ▲채산성 저하에 따른 생산중단으로 나타났다. 이어 ▲연구개발 투자 감소(52개사) ▲구조 조정에 따른 인력 감소(42개사) ▲원가절감을 위한 저가 원료 대체(20개사) ▲기타 및 무응답(11개사)가 뒤를 이었다. ▲채산성 저하에 따른 생산중단과 ▲연구개발 투자 감소 두 항목 모두 52개사가 꼽았지만, 1순위로 '채산성 저하에 따른 생산중단'(27개사)을 가장 많이 선택했다.

비대위는 "약가제도 개편안이 원안대로 시행될 경우, 설문 결과에서 드러나듯이 제약산업계는 연구개발과 설비투자 축소는 물론 고용 감축과 사업 차질 등 전방위적으로 직격탄을 맞게 돼 산업경쟁력 약화를 피할 수 없다"면서 "약가정책을 단순히 재정절감 수단으로만 활용해서는 안되는 이유"라고 강조했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com


"약가제도 개편 시 '채산성 저하에 따른 생산중단' 가장 우려"…제약바이…
　◇한국제약바이오협회

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손미나, 韓 몰래 미국 홈쇼핑으로 대박났다 "사장님도 계약하자고 내려와"

2.

[공식]차가원 측, MC몽 관련 의혹 보도에 민형사 소송…"명예 훼손 심각"

3.

'5인 뉴진스' 역사 속으로…데뷔 3년 만에 팀 쪼개졌다[SC이슈]

4.

홍진경, 이혼 후 유학 보낸 딸과 단둘이 생일 데이트..'럭셔리' 엄마 모드

5.

왜 다니엘만 뉴진스를 떠났나…어도어, 위약벌·손해배상 소송까지[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

손미나, 韓 몰래 미국 홈쇼핑으로 대박났다 "사장님도 계약하자고 내려와"

2.

[공식]차가원 측, MC몽 관련 의혹 보도에 민형사 소송…"명예 훼손 심각"

3.

'5인 뉴진스' 역사 속으로…데뷔 3년 만에 팀 쪼개졌다[SC이슈]

4.

홍진경, 이혼 후 유학 보낸 딸과 단둘이 생일 데이트..'럭셔리' 엄마 모드

5.

왜 다니엘만 뉴진스를 떠났나…어도어, 위약벌·손해배상 소송까지[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

2023년 10승에 WS 4차전 승리투수였는데... 겨우 34세에 은퇴 발표라니

2.

'나 메시랑 뛰고 싶다' 호날두 폭탄 계획, 사우디 떠나 인터 마이애미 원해...이유가 더 충격적(西매체)

3.

'뮌헨 출신 한국인 MF' 이현주 시즌 2호골 폭발!…14경기 2골 2도움→팀은 아쉬운 무승부

4.

[공식발표] '25억→18억 대폭 삭감' 결국 재계약, 화이트는 17억 잔류…SSG 외국인 구성 완료

5.

한국프로축구연맹, 신입 및 경력사원 공개 채용

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.