기대수명 늘면서 만성질환 사망 ↑…전체 사망 원인의 80% 육박

우리나라 국민의 기대수명이 늘면서, 비감염성 질환인 만성질환 사망 비율이 증가한 것으로 나타났다.
10대 사망원인 중 비감염성 질환으로 인한 사망은 2024년 기준으로 악성신생물(암), 심장 질환, 뇌혈관 질환, 알츠하이머병, 당뇨병, 고혈압성 질환으로 전년과 순위가 동일했다.
주요 만성질환 유병률 변화를 살펴보면, 우리나라 19세 이상 성인의 고혈압 유병률은 2023년 20.0%로 전년 대비 2.1%p 감소했다. 2019-2021년 기준, 19세 이상 고혈압 유병자의 인지율은 71.2%이며, 고혈압 유병자의 치료율은 66.9%, 고혈압 유병자 중 조절률은 50.4%로 고혈압 유병자 10명 중 7명은 고혈압을 인지하고 있고 유병자의 3명 중 2명은 치료를 하고 있으며 유병자 중 목표혈압에 도달한 환자는 절반 정도 수준임을 알 수 있다.
19세 이상 성인의 당뇨병 유병률은 2023년 9.4%로 전년(9.1%) 대비 큰 변화가 없다. 2019-2021년 기준, 19세 이상 당뇨병 유병자의 인지율은 2019~2021년 66.6%이며, 당뇨병 유병자의 치료율은 62.4%, 당뇨병 유병자 중 조절률은 24.2%로 당뇨병 유병자 10명 중 6명은 치료를 하고 있으나 유병자 4명 중 1명만 혈당 조절이 되고 있음을 알 수 있다.
반면, 19세 이상 성인의 고콜레스테롤혈증은 2023년 20.9%로 전년 대비 2.9%p 감소했으나, 최근 10년 간 계속적인 증가 양상을 보이고 있다. 2019~2021년 기준, 19세 이상 고콜레스테롤 유병자의 인지율은 2019-2021년 63.4%이며, 고콜레스테롤 유병자의 치료율은 56.1%, 고콜레스테롤 치료자 중 조절률은 86.2%로 고콜레스테롤 유병자 10명 중 6명은 질환을 인지하고 있고, 치료자 10명 중 8명이 총 콜레스테롤 200mg/dL 미만으로 조절되어 약물치료 조절효과가 높음에도 약 복용은 절반 수준으로 나타났다.
비만의 경우, 코로나19 유행기간에 증가한 19세 이상 성인 비만 유병률이 2023년 37.2%로 제자리에 머물고 있다. 주관적 비만 인지율은 2022-2023년 기준 89.4%로 계속적인 증가 추세를 보이고 있다.
건강위험요인 중 19세 이상 성인의 담배제품 현재사용률은 19년부터 큰 변화가 없으나 2023년은 23.9%로 전년 대비 1.8%p 증가했으며, 액상형 전자담배 현재사용률은 4.5%로 전년대비 1.0%p 증가, 궐련형 전자담배 현재사용률은 6.1%로 전년대비 0.2% 증가했다. 19세 이상 성인의 고위험 음주율은 2023년 13.8%로 지난 10년간 12~14%로 정체하고 있다.
한편 19세 이상 성인의 유산소 신체활동 실천율은 최근 10년간 감소 추이를 보이다 2020년 이후 증가했고, 2023년 52.5%로 성인 2명 중 1명은 유산소 신체활동을 실천하고 있는 것으로 나타났다.
