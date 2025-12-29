삼성전자, 인공지능 TV에 구글 포토 탑재…"기존 모델, 순차적 업데이트"
삼성전자는 내년부터 선보이는 인공지능(AI) TV에 사진·영상 관리 서비스 '구글 포토'(Google Photos)를 탑재한다. 기존 모델은 OS 업데이트에 따라 순차적으로 서비스를 지원한다.
29일 삼성전자에 따르면 삼성 AI TV 사용자는 추억(Memories), 만들기(Create with AI), 맞춤형 결과(Personalized Results) 등 3가지 기능을 활용해 구글 포토에 저장된 사진과 영상을 대화면에서 감상하고 다양한 콘텐츠 제작을 할 수 있도록 지원한다.
특히 삼성 '비전 AI 컴패니언'과 결합해 TV 사용 경험을 확장할 수 있다. 이용자가 구글 계정으로 로그인하면 스마트폰에 저장된 사진이 TV로 자동 연동되고 과거 사진을 추천한다.
삼성 라이프스타일 콘텐츠 허브 '데일리 플러스'와 사용자 맞춤형 정보를 제안하는 '데일리 보드'를 통해 자동 생성된 리스트를 간편하게 확인하고 음악과 함께 감상할 수 있다. 삼성전자는 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2026에 앞서 '더 퍼스트룩' 행사를 열고 구글 포토 관련 시연을 진행할 예정이다.
이상욱 삼성전자 영상디스플레이(VD)사업부 부사장은 "삼성 TV는 언제나 사람들을 하나로 모아주는 역할을 해왔다"며 "구글 포토를 대화면으로 확장함으로써 거실에서 사진 속 이야기를 보다 직관적으로 즐길 수 있게 될 것"이라고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
