강남차여성병원 차동현 원장, 대한의학유전학회 이사장 선임…"국민 건강 증…

[스포츠조선 장종호 기자] 차 의과학대학교 강남차여성병원 차동현 원장이 23대 대한의학유전학회 이사장으로 선임됐다. 차 원장은 2026년 1월부터 2년 간 대한의학유전학회를 이끌게 된다.
차동현 원장은 산전 유전진단 분야의 권위자로 알려져 있으며, 2001년부터 약 3년동안 미국 보스턴 터프츠 의대 뉴잉글랜드 메디컬센터 유전학센터에서 리서치 펠로우로 활발한 연구 활동을 펼쳤다.
이후 강남차병원에서 임신부 혈액에서 세포 유리 DNA를 이용한 비침습적 산전검사법 및 다양한 고위험임신 질환에 대한 산전검사법을 개발해 국내 산전진단 연구분야의 초석을 마련했다.
최근에는 임신중 산모 자궁경부에서 영양막세포를 분리해 비침습적으로 산전유전진단을 하기 위한 연구를 지속하고 있다. 현재 대한주산의학회 부회장, 대한산부인과학회 심사위원장, 건강한여성재단 이사, 의협 의료감정원 교육정보위원회 위원장 등 다양한 대외활동을 하고 있으며, 차바이오텍 유전체 본부의 본부장 및 고문으로 산전유전검사 및 연구를 지속하고 있다.
1981년 창립한 대한의학유전학회는 유전 현상과 질병의 연관성에 대한 연구를 바탕으로 정규학술대회 개최, 임상유전학인증의와 유전상담사 인증사업, 의학유전학 교육과정(ECMGG)을 포함한 다양한 교육 프로그램을 제공하고 있다. 또 유전성 질환의 진단과 치료, 상담, 예방 측면에서 의학유전학 및 유전체의학의 학문적 발전을 선도하고 있으며, 동아시아유전연합 (EAUHGS, East Asian Union of Human Genetics Societies) 및 세계유전학위원회 (IFHGS, International Federation of Human Genetics Societies)의 주요 회원국으로 세계적인 학회로 도약하고 있다.
강남차여성병원 차동현 원장은 "최근 유전체 기술의 급속한 발전으로 유전검사와 치료법이 크게 변화하고 있어 최신 지견을 제공하는 학술, 교육 행사가 절실한 상황"이라며, "특히 의학유전학 분야 전문인력을 위한 교육, 전문인력 간의 정보와 인적 교류, 의학유전학과 관련된 의료정책 수립, 일반인들의 유전성 질환에 대한 올바른 이해 등 대한의학유전학회의 역할이 커지고 있다"고 말했다. 이어 "학술, 교육 행사를 통해 국민 건강 증진에 기여하는 것을 목표로 회원들과 함께 최선을 다하는 대한의학유전학회가 되도록 하겠다"고 덧붙였다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com