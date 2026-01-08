美 30대 여성, 복면 쓴 요원 총격에 숨져…트럼프 "급진 좌파 때문"

기사입력 2026-01-08 14:00


美 30대 여성, 복면 쓴 요원 총격에 숨져…트럼프 "급진 좌파 때문"
사진출처=뉴욕포스트

[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 30대 여성이 복면을 쓴 이민세관단속국(ICE) 요원의 총격에 숨지는 일이 벌어져 공분을 사고 있다.

뉴욕포스트, 스타 트리뷴 등 미국 매체들에 따르면 7일(현지시각) 미네소타주 미니애폴리스에서 ICE 요원이 이민 단속 작전 중 37세 여성 운전자 르네 니콜 굿을 향해 총을 발사했다.

당시 그녀는 SUV 차량으로 요원들의 트럭을 막아섰고, 이동을 요구받자 차량을 요원 쪽으로 몰았다는 것이 미국 국토안보부(DHS)의 설명이다.

영상에는 그녀의 차량이 ICE 요원과 접촉하는 순간 총격이 발생하는 장면이 담겼다. 요원은 운전석 창문 쪽으로 세 발을 발사했고, 굿은 머리에 총상을 입고 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.

그녀는 작가이자 시인으로 SNS에는 "콜로라도 출신의 아내이자 엄마, 서툰 기타 연주자, 미니애폴리스에서의 삶"이라는 소개 글이 적혀 있었다.

사건 직후 국토안보부는 그녀를 '국내 테러리스트'로 규정하며 "폭력적인 시위자가 차량을 무기로 삼아 요원을 살해하려 했다"고 주장했다. 하지만 굿의 어머니는 "딸은 그런 시위에 전혀 참여한 적이 없다"고 반박했다.

사건이 알려지자 지역 사회 지도자들은 강한 분노를 표했다.

제이콥 프레이 미니애폴리스 시장은 기자회견에서 "ICE는 미니애폴리스를 떠나라. 우리는 당신들을 원하지 않는다"고 목소리를 높였다. 팀 월즈 미네소타 주지사 역시 DHS의 설명을 "선전"이라고 규정하며 "영상은 봤다. 이 선전 기계를 믿지 말라. 주 정부가 공정하고 신속한 조사를 통해 책임과 정의를 보장할 것"이라고 밝혔다.


하지만 도널드 트럼프 대통령은 국토안보부와 ICE 를 두둔하는 모습이다.

그는 자신의 SNS에 총격 당시 영상과 함께 "차량을 운전하던 여성은 매우 난폭하게 행동했으며 해당 요원은 자기 방어를 위해 여성을 쏜 것"이라고 주장했다.

또한 "이러한 사건이 발생하는 것은 급진 좌파가 우리의 법 집행관과 ICE 요원들을 위협하고 폭행하며 표적으로 삼고 있기 때문"이라고 덧붙였다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

SNS스타 우미, 캄보디아서 노숙자로 발견…“남친 말 믿었다가 성매매 피해”

2.

방송 뜸한 김제동, 근황 공개됐다..윤종신·이적과 집들이 "오랜 독거의 내공 담겨"

3.

[종합] 영정은 정우성이, 훈장은 이정재가..故안성기 마지막 길 설경구→주지훈 함께한다

4.

[SC현장] "한소희·전종서=대체불가 케미"…'프로젝트 Y', 2026년 새해 포문 열 '버디 액션물'(종합)

5.

현주엽, 40kg 빠진 충격 근황 "허리사이즈 10cm 줄어"

연예 많이본뉴스
1.

SNS스타 우미, 캄보디아서 노숙자로 발견…“남친 말 믿었다가 성매매 피해”

2.

방송 뜸한 김제동, 근황 공개됐다..윤종신·이적과 집들이 "오랜 독거의 내공 담겨"

3.

[종합] 영정은 정우성이, 훈장은 이정재가..故안성기 마지막 길 설경구→주지훈 함께한다

4.

[SC현장] "한소희·전종서=대체불가 케미"…'프로젝트 Y', 2026년 새해 포문 열 '버디 액션물'(종합)

5.

현주엽, 40kg 빠진 충격 근황 "허리사이즈 10cm 줄어"

스포츠 많이본뉴스
1.

한화, '이승엽 코치 영입' 巨人과 실전 담금질-롯데는 올해도 형제대결…흥미진진 '스프링캠프 한-일전' 일정은

2.

[공식발표] 롯데도 FA 떴다! 2026년 1호 계약 → 현역 홀드 2위 베테랑 김상수 '1년 3억원'

3.

한국 최고의 유망주다운 선택, 1초 만에 손흥민 샤라웃! "같이 뛰어본 최고의 선수"

4.

[오피셜]화성, 대학 리그 씹어먹은 득점왕 품었다...울산 유망주 김대환 임대 영입 '친형제 듀오 탄생'

5.

"아모림, 당신이 틀렸어" 1400억짜리 맨유 공격수, '아모림 스리백' 버리자마자 3달만에 골맛+첫 멀티골 '쾅쾅'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.