"체중감량 주사 중단하면 2년 내 원래 몸무게로 돌아가"

[스포츠조선 장종호 기자] 체중 감량 주사를 중단하면 2년 내에 체중이 다시 늘어날 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 영국 옥스퍼드대 연구진은 37개 연구, 9288명을 분석한 결과 체중 감량 주사(마운자로, 위고비 등)를 중단하면 체중이 빠르게 증가하며, 평균적으로 한 달에 약 0.4㎏씩 늘어나 17~20개월 사이에 대부분 원래 체중으로 돌아가는 것으로 나타났다고 국제학술지 '영국의학저널(BMJ)'을 통해 밝혔다.
연구진은 또한 주사 중단 후 체중 감량 효과뿐 아니라 혈당, 혈압, 콜레스테롤 개선 등 심혈관 건강 효과도 18개월 내에 사라진다고 밝혔다.
한 전문가는 "당뇨병이나 고혈압 치료제처럼 약을 중단하면 효과가 사라지는 것은 당연하다"며 "비만 치료제도 단기 해결책이 아니라 장기 치료제로 봐야 한다"고 주장했다.
이에 앞서 하버드대 치쑨 교수 연구팀은 "체중 관리 약물이 비만 치료에 마법 같은 해결책은 아니다"며 영국의학저널(BMJ)을 통해 강조했다. 이어 약물 중단 이후 건강한 식습관과 생활습관 개선이 핵심이라고 밝혔다.
