"체중감량 주사 중단하면 2년 내 원래 몸무게로 돌아가"

기사입력 2026-01-08 14:14


"체중감량 주사 중단하면 2년 내 원래 몸무게로 돌아가"
사진출처=챗GPT

[스포츠조선 장종호 기자] 체중 감량 주사를 중단하면 2년 내에 체중이 다시 늘어날 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 영국 옥스퍼드대 연구진은 37개 연구, 9288명을 분석한 결과 체중 감량 주사(마운자로, 위고비 등)를 중단하면 체중이 빠르게 증가하며, 평균적으로 한 달에 약 0.4㎏씩 늘어나 17~20개월 사이에 대부분 원래 체중으로 돌아가는 것으로 나타났다고 국제학술지 '영국의학저널(BMJ)'을 통해 밝혔다.

앞서 미국 하버드대 연구진도 이와 유사한 연구 결과를 같은 학술지에 게재했다.

옥스퍼드대 연구진에 따르면 주사 치료를 받은 사람들은 9~12개월 동안 평균 14.7㎏을 감량했지만, 중단 후 빠르게 체중이 늘었다. 반면 식단과 운동만으로 체중을 줄인 사람들은 평균 5㎏을 감량했으며, 이후 한 달에 0.1㎏ 정도만 서서히 늘어나는 것으로 나타났다. 이들의 심혈관 건강 개선 효과는 최대 5년간 유지됐다.

연구진은 또한 주사 중단 후 체중 감량 효과뿐 아니라 혈당, 혈압, 콜레스테롤 개선 등 심혈관 건강 효과도 18개월 내에 사라진다고 밝혔다.

현재 영국 보건당국은 비만인을 대상으로 체중감량 주사제 '위고비(Wegovy)'를 최대 2년까지만 제공하고 있으며, 대부분의 환자는 월 300파운드(약 60만원)에 달하는 비용을 지불하며 민간에서 치료를 받고 있다.

이로 인해 전문가들은 장기간 치료가 필요할 경우 비용 부담이 커질 수 있다고 우려했다.

한 전문가는 "당뇨병이나 고혈압 치료제처럼 약을 중단하면 효과가 사라지는 것은 당연하다"며 "비만 치료제도 단기 해결책이 아니라 장기 치료제로 봐야 한다"고 주장했다.

이에 앞서 하버드대 치쑨 교수 연구팀은 "체중 관리 약물이 비만 치료에 마법 같은 해결책은 아니다"며 영국의학저널(BMJ)을 통해 강조했다. 이어 약물 중단 이후 건강한 식습관과 생활습관 개선이 핵심이라고 밝혔다.


장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

SNS스타 우미, 캄보디아서 노숙자로 발견…“남친 말 믿었다가 성매매 피해”

2.

방송 뜸한 김제동, 근황 공개됐다..윤종신·이적과 집들이 "오랜 독거의 내공 담겨"

3.

[종합] 영정은 정우성이, 훈장은 이정재가..故안성기 마지막 길 설경구→주지훈 함께한다

4.

[SC현장] "한소희·전종서=대체불가 케미"…'프로젝트 Y', 2026년 새해 포문 열 '버디 액션물'(종합)

5.

현주엽, 40kg 빠진 충격 근황 "허리사이즈 10cm 줄어"

연예 많이본뉴스
1.

SNS스타 우미, 캄보디아서 노숙자로 발견…“남친 말 믿었다가 성매매 피해”

2.

방송 뜸한 김제동, 근황 공개됐다..윤종신·이적과 집들이 "오랜 독거의 내공 담겨"

3.

[종합] 영정은 정우성이, 훈장은 이정재가..故안성기 마지막 길 설경구→주지훈 함께한다

4.

[SC현장] "한소희·전종서=대체불가 케미"…'프로젝트 Y', 2026년 새해 포문 열 '버디 액션물'(종합)

5.

현주엽, 40kg 빠진 충격 근황 "허리사이즈 10cm 줄어"

스포츠 많이본뉴스
1.

한화, '이승엽 코치 영입' 巨人과 실전 담금질-롯데는 올해도 형제대결…흥미진진 '스프링캠프 한-일전' 일정은

2.

[공식발표] 롯데도 FA 떴다! 2026년 1호 계약 → 현역 홀드 2위 베테랑 김상수 '1년 3억원'

3.

한국 최고의 유망주다운 선택, 1초 만에 손흥민 샤라웃! "같이 뛰어본 최고의 선수"

4.

[오피셜]화성, 대학 리그 씹어먹은 득점왕 품었다...울산 유망주 김대환 임대 영입 '친형제 듀오 탄생'

5.

"아모림, 당신이 틀렸어" 1400억짜리 맨유 공격수, '아모림 스리백' 버리자마자 3달만에 골맛+첫 멀티골 '쾅쾅'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.