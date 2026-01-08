청호나이스, 신년맞이 'WELCOME 2026' 프로모션 진행
청호나이스가 2026년 새해를 맞아 'WELCOME 2026' 프로모션을 1월 말까지 진행한다. 프로모션은 정수기, 매트리스, 공기청정기, 안마의자 등 주요 생활가전 전반에 걸쳐 월 렌탈료 할인과 반값할인을 더해 실질적인 혜택을 강화하는데 초점을 맞췄다.
8일 청호나이스에 따르면 우선 주요 정수기 제품 렌탈 시 월 렌탈료 최대 5000원 할인에 더해 6개월간 반값 혜택이 적용되며 매트리스 제품은 월 렌탈료 최대 3000원 할인 혜택을 제공한다.
복수 제품 렌탈 고객을 위한 혜택도 마련됐다. 공기청정기를 포함해 2개 이상 제품을 렌탈할 경우, 공기청정기 렌탈료를 12개월간 반값으로 제공해 합리적인 가격으로 이용이 가능하다. 청호나이스 안마의자 '로망'의 경우 99만 6000원 할인이 적용돼 100만원대 가격으로 구매할 수 있다.
청호나이스 관계자는 "새해를 맞아 가전 교체를 고민하는 고객들이 부담 없이 제품을 선택할 수 있도록 할인 혜택을 마련했다"며 "이번 프로모션을 통해 청호나이스 제품을 보다 합리적인 가격으로 이용할 수 있을 것"이라고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
