LG유플러스 "버킷리스트 이벤트에 4만명 참여"…대표 키워드는 '도전'

LG유플러스가 'Simply. U+' 브랜드 캠페인 일환으로 진행한 버킷리스트 이벤트에 2주간 4만여명이 참여했다고 8일 밝혔다. 최종 선정된 5인의 사연과 소원을 이뤄주는 과정은 LG유플러스 공식 SNS 채널을 통해 공개된다.
LG유플러스에 따르면 버킷리스트 이벤트는 참여 고객이 원하는 소원과 사연을 함께 적으면, LG유플러스가 사연을 읽고 최종 선정한 고객의 소원을 실제로 이뤄주는 형태로 진행된다. 소원접수는 지난해 10월말부터 11월까지 2주간 진행, 총 4만1736건이 접수됐다. 소원을 분석한 결과, 본인을 위한 소원이 73%로 가장 많았고 가족을 위한 소원 25%, 친구·동료를 위한 소원 1% 순으로 나타났다. (중복 집계 포함) 유형별로는 여행·휴식이 49%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 이어 가족·효도(36%), 경험·도전, 건강·자기관리, 재정 순으로 집계됐다. 사연에 담긴 감정 키워드로는 '도전', '성취', '보상'이 두드러졌다.
LG유플러스는 접수된 사연 중 아빠의 미소를 되찾아 주고 싶어요(가족), 오랜 꿈이었던 제 작품을 전시하고 싶어요(도전), 다문화 학생들에게 간식차로 응원해주세요(직장), 어머니의 호프집을 연말 분위기로 꾸며주세요(공간), 택배 일로 힘든 남편에게 선물을 주고 싶어요(여행) 등 5개를 최종 선정했다.
김희진 LG유플러스 브랜드마케팅팀장은 "버킷리스트 이벤트는 'Simply. U+'가 추구하는 심플함 속에 고객 한 분 한 분의 소중한 이야기를 연결하고 맞춤 가치를 제공한 의미 있는 사례"라며 "고객의 일상을 더 심플하고 편리하게 만들기 위해 다양한 노력을 지속해 나가겠다"고 말했다.