"우주 향한 원대한 꿈의 현재이자 미래"…김승연 한화 회장, 한화시스템 제주우주센터 '현장경영'

기사입력 2026-01-08 15:51


　◇한화그룹 김승연 회장과 김동관 부회장이 한화시스템 제주우주센터 임직원들과 VLEO UHR SAR 위성 실물모형 앞에서 기념사진을 촬영하고 있다. 사진제공=한화

김승연 한화그룹 회장이 8일 제주 서귀포시 하원동에 있는 한화시스템 제주우주센터를 처음 방문해 새해 우주를 향한 포부를 밝혔다.

이 자리에는 한화그룹 우주사업을 총괄하는 김동관 부회장 등 경영진이 함께 했다. 김 회장은 전시관을 둘러본 뒤 제주우주센터의 올해 사업계획과 전반적인 우주사업 현황을 보고받고, 현장 근무 중인 연구원들을 만나 격려했다.

이날 김회장은 제주우주센터 방명록에 '어려워도 반드시 가야할 길을 가는 것, 그것이 한화의 사명입니다. 제주우주센터와 함께 대한민국을 지키는 대표 기업으로 우뚝 섭시다'라고 적고 친필사인을 남겼다.

김 회장은 방진복을 착용하고 ▲진공상태, 극저온(-180℃), 극고온(150℃) 환경을 모사한 우주환경 시험장 ▲고출력 전자기파 환경에서 안전하고 정상적인 작동을 검증하는 전자파 시험장 등이 있는 제주우주센터 클린룸을 둘러봤다.


　◇김승연 회장이 한화시스템 제주우주센터 내 진공상태, 극저온(-180℃), 극고온(150℃) 환경을 모사한 우주환경 시험장을 살펴보고 있다. 사진제공=한화
이후 김 회장은 임직원들과 함께 오찬을 하며 소통과 격려의 시간을 가졌다.

김 회장은 격려사에서 "우리의 힘으로 우리의 인공위성을 쏘아 올리는 꿈은 누리호 4차 발사 성공으로 현실이 됐다"며 "달 궤도선에 이어 달 착륙선 추진 시스템까지 만들게 돼 한화는 대한민국 민간 우주산업의 명실상부한 선도 주자가 됐다"고 밝혔다. 이어 "어려워도 반드시 가야할 길을 가는 것, 그것이 한화의 사명"이라며 "그렇게 난관을 뚫고 우리가 만든 위성이 지구의 기후 변화를 관측하고, 안보를 지키며,인류의 더 나은 삶에 기여하는 것이 한화가 추구하는 진정한 사업의 의미이고 가치"라고 강조했다. 또한 "제주우주센터는 단순한 사업장이 아니라 한화의 우주를 향한 원대한 꿈의 현재이자 미래"라며 "우주는 도전을 멈추지 않는 자에게만 길을 내어준다"고 '불굴의 도전정신'을 강조했다.

김승연 회장은 이어 "우주센터가 제주를 비롯해고흥,순천,창원 등 우주클러스터 지역사회와 함께 대한민국 우주산업의 전진기지로 거듭나도록 힘차게 나아가자"며"여러분이 흘리는 땀방울 하나 하나가 대한민국을 세계 5대 우주 강국으로 끌어올리는 밑거름이 될 것"이라고 당부했다. 이와 함께 "거친 바닷바람을 물리치고 '최첨단 위성 생산의 허브'를 일궈낸 임직원 여러분의 뜨거운 열정과 헌신에 깊은 감사의 마음을 전한다"고 말했다.

김승연 회장은 제주우주센터 직원들에게 노고를 격려하며 선물을 전달했고, 임직원들은 김 회장에게 새해 인사를 담은 카드를 전달했다.


한편 한화시스템 제주우주센터는 '국내 최대 규모'의 민간 위성 생산시설이다. 축구장 4개(축구장 1개 7140㎡) 크기에 달하는 3만㎡(약 9075평) 부지에 연면적 1만 1400㎡(약 3450평) 규모의 건물로 약 20개월간의 공사를 거쳐 지난해 12월 준공됐다.

제주우주센터에선 월 8기, 연간 최대 100기의 위성을 만들 수 있다. 올해부터 지구관측에 활용되는 SAR(합성개구레이다) 위성 등의 본격 양산에 돌입한다. 민간 주도 우주시대, '뉴스페이스'의 생태계 확장 및 한화그룹 우주사업 경쟁력 강화의 핵심 거점 역할을 수행한다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.