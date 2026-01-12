'삼성 갤럭시 Z 트라이폴드' 씨넷 CES 2026 최고 제품 선정

기사입력 2026-01-12 11:21


'삼성 갤럭시 Z 트라이폴드' 씨넷 CES 2026 최고 제품 선정
◇미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자 전시회 'CES 2026'에 마련된 윈호텔 삼성전자 단독 전시관에서 방문객이 '갤럭시 Z 트라이폴드'를 구경하고 있는 모습. 사진제공=삼성전자

삼성전자의 갤럭시 Z 트라이폴드가 미국 IT 전문지 씨넷(CNET)이 선정하는 'Best of CES 2026 어워드'에서 가장 높은 상인 '최고의 제품(Best Overall Winner)'과 '최고의 모바일 기술(Best Mobile Tech)' 2개 부문에서 수상했다. 씨넷은 CES 공식 파트너사로 미국소비자기술협회(CTA)와 협력해 CES 2026 전시 제품을 대상으로 40명 이상의 테크 전문가와 함께 심사를 진행해 수상작을 선정한다. 새로운 콘셉트 제시, 주요 소비자 문제 해결, 성능·품질 기준 제시 여부를 기준으로 총 22개 카테고리에서 63개가 수상작을 선정하고 이 중에서 '최고의 제품' 1개를 꼽는다.

12일 삼성전자에 따르면 씨넷은 갤럭시 Z 트라이폴드가 눈길을 사로잡는 디자인에 실용성까지 갖춘 제품으로 슬림한 폼팩터에 풀사이즈 태블릿과 스마트폰이 융합된 진정한 하이브리드 제품이라고 평가했다. 세련되고 다재다능한 폴더블폰을 만들기 위한 노력의 결실로 모바일 기술을 진일보시켰다고도 호평했다.

'최고의 TV 또는 홈 시네마(Best TV or Home Theater)' 부문에서는 삼성전자 프리미엄 OLED TV 라인업 'S95H'가 수상했다.

씨넷은 삼성전자 OLED 'S95H' 라인업이 CES에서 두각을 나타낸 제품이라며 밝기가 전작대비 35% 밝아진 점에 높은 점수를 줬다. 'S95H' 라인업은 삼성 OLED TV 최초로 번인을 방지하는 기술을 탑재해 사용자들이 정적인 이미지를 장시간 시청할 수 있도록 했고, 사용자들은 삼성 아트 스토어에서 5,000여점의 예술 작품들을 초고화질로 감상 할 수 있다. '제로 갭 월 마운트'를 지원해 벽면에 완전히 밀착되도록 설치 할 수 있는 것도 특징이다.

'최고의 홈 오디오(Best Home Audio)' 부문에서는 CES 2026에서 처음 공개한 삼성 '뮤직 스튜디오 5'가 수상했다.

뮤직 스튜디오 5는 삼성전자 라이프스타일 TV '더 세리프'를 디자인한 프랑스 출신 가구 디자이너 에르완 부홀렉이 디자인했다. 스피커는 마치 하나의 예술작품처럼 보이며, 블루투스 뿐만 아니라 와이 파이 연결까지 모두 지원해 사용자들은 삼성 스피커와 함께 집에서 음악을 즐길 수 있다.

한편 삼성전자는 미국소비자기술협회가 주관하는 'CES 혁신상'에서 영상디스플레이 12개, 생활가전 4개, 모바일 3개, 반도체 7개, 하만 1개 등 총 27개 부분에서 수상했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'엄태웅♥' 윤혜진, 발레리나의 비키니 자태..170cm 47kg 늘씬

2.

“감탄만 나와” 구성환 집 옥상, 누수 지옥 끝…꽃분이 그려진 ‘핑크 옥상’으로 대변신

3.

[속보] '케데헌' 美골든글로브 주제가상 이어 애니메이션상까지 2관왕 '쾌거'

4.

故안성기, 뒤늦게 알려진 이야기 먹먹 "子 생일까지 버티고 다음날 떠나"

5.

'오열 통화' 박나래 前 매니저 "5억 요구 NO, 헤어 원장도 거짓" 반박…여론 뒤집을까

연예 많이본뉴스
1.

'엄태웅♥' 윤혜진, 발레리나의 비키니 자태..170cm 47kg 늘씬

2.

“감탄만 나와” 구성환 집 옥상, 누수 지옥 끝…꽃분이 그려진 ‘핑크 옥상’으로 대변신

3.

[속보] '케데헌' 美골든글로브 주제가상 이어 애니메이션상까지 2관왕 '쾌거'

4.

故안성기, 뒤늦게 알려진 이야기 먹먹 "子 생일까지 버티고 다음날 떠나"

5.

'오열 통화' 박나래 前 매니저 "5억 요구 NO, 헤어 원장도 거짓" 반박…여론 뒤집을까

스포츠 많이본뉴스
1.

토트넘 또또또 초비상 공식발표 나온다, '손흥민 그리워 죽겠네'...핵심 벤탄쿠르 햄스트링 파열 '3~4개월 결장'

2.

송성문이 C급인데 → 2555억 브레그먼, C+급 대충격 평가! 이유 살펴보니

3.

2554억원 초대박! 잡은 팀도 놓친 팀도 모두 바빠진다…"트레이드 가능성"

4.

3강 3중 4약. 이미 6강은 결정됐다? PO 우승판도 열쇠, 왜 DB와 KCC가 쥐고 있을까?

5.

"고우석 내일 당장 경기 뛰어도 된다" 완벽한 준비, 올해는 다르다[사이판 리포트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.