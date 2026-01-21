유디치과, 임이지 작가 초대전 '지난 순간, 남은 마음' 개최

[스포츠조선 장종호 기자] 유디치과는 다음 달 11일까지 임이지 작가의 개인전 '지난 순간, 남은 마음'을 개최한다.
유디갤러리에서 열리는 이번 전시에서 임이지 작가는 일상 속에서 마주한 감정과 시간의 흐름을 회화적으로 풀어낸 작품들을 선보인다. 반복적으로 교차하는 선과 면은 지나간 시간과 그리움의 감정을 환기시키며, 화면 전반에 사용된 부드러운 파스텔톤 색채는 과거의 따스한 기억이 은은하게 번져 나가듯 표현된다. 작품 곳곳에 남겨진 여백은 채워지지 않은 마음의 흔적을 드러낸다.
임이지 작가는 겹겹이 쌓아 올린 붓질을 통해 시간의 깊이와 흐름을 시각화한다.
작가는 시선이 머무르는 지점마다 각기 다른 여운이 남도록 화면을 구성하며, 관람객 또한 작품을 통해 자신의 기억과 그리움을 자연스럽게 떠올리기를 바란다. 이번 전시는 '지나간 것에 대한 그리움'이라는 보편적인 감정을 매개로 작가와 관람객이 감정을 공유하는 자리가 될 것으로 기대된다.
임이지 작가는 "이번 전시는 시간 속에 흘러간 순간들과 그 안에 남아 있는 감정들을 되돌아보는 작업이다. 작품을 마주하는 이들이 각자의 기억과 마음을 천천히 들여다보는 시간이 되기를 바란다"며 전시 소감을 전했다.
임이지 작가는 덕성여자대학교 동양화과 및 사학과를 졸업하고, 홍익대학교 일반대학원 동양화과를 졸업했다. 개인전 10회를 개최했으며, 파리 로댕아뜰리에, 아트랩호수전, 화랑미술제 등 국내외 주요 전시에 참여했다. 또한 제93회 삭일회 Kart 한일교류전 입선, 대한민국 여성미술대전 특선 등 다수의 수상 경력을 보유하고 있다.
한편, 유디갤러리는 2010년부터 시작된 유디치과병원의 문화공간으로, 일반인과 환자 모두가 자유롭게 방문할 수 있다. 문화사회공헌사업의 일환으로 정기적인 전시를 통해 작가들에게 창작의 기회를 제공하고, 전시를 위한 제작비를 지원한다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com