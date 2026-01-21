BMW그룹 공식딜러사 코오롱모터스, MINI 대전 전시장 신규오픈

BMW그룹 공식딜러사 코오롱모터스, MINI 대전 전시장 신규오픈
코오롱모터스가 대전광역시 유성구 봉명동에ㅐ 새로 오픈한 MINI 대전전시장 내부 모습. 사진제공=코오롱모터스

BMW그룹 코리아의 공식딜러사인 코오롱모터스가 MINI 대전전시장을 새롭게 오픈했다.

MINI 대전전시장은 대전광역시 유성구 봉명동에 위치한 기존 BMW 대전전시장 2층에 조성돼 통합전시장으로 운영되며, BMW 그룹의 최신 전시공간 콘셉트인 '리테일넥스트(Retail Next)'를 적용해 쾌적하고 여유로운 관람환경을 갖췄다.

전시장에는 4대의 최신 MINI 모델이 전시되며, 별도의 개별상담공간을 통해 전문적인 상담서비스를 제공한다. 신차출고 고객은 1층에 마련된 핸드오버존에서 특별한 출고경험을 누릴 수 있다.

또한 총 30대를 수용할 수 있는 넓은 주차공간과 BMW 차징스테이션을 갖춰 전기차 급속충전도 편리하게 이용할 수 있다. 인근 BMW 유성서비스 센터 및 관평서비스 센터에서는 MINI 정비서비스도 함께 제공해 고객편의를 한층 강화 할 예정이다.


MINI 대전전시장은 대전광역시 서구와 유성구의 경계에 위치해 있으며, 호남고속도로 유성 IC에서 차량으로 약 5분거리에 있어 충청남부지역에서도 편리하게 방문할 수 있다.

한편, MINI 대전전시장은 오픈을 기념해 오는 24일 시승행사와 체험프로그램 등 다양한 이벤트를 진행하며, 참석고객 전원에게 선물을 증정할 예정이다. 보다자세한내용은코오롱모터스 MINI 대전전시장으로 문의하면 된다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

