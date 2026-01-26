15세 소년, '그곳'에 35cm 길이 전선 삽입…이유가 '황당'
|사진출처=뚜오이째
[스포츠조선 장종호 기자] 15세 소년이 요도에 35㎝ 길이의 인터넷 케이블을 삽입해 긴급 수술을 받았다.
소셜미디어에서 본 '챌린지' 영상을 따라 한 것으로 알려졌다.
뚜오이째 등 현지 매체들에 따르면 베트남 빈롱성에 거주하는 소년 A(15)는 지난 11일 극심한 요도 통증과 부기, 출혈 증세로 소아청소년 병원으로 이송됐다.
의료진은 검사 과정에서 요도 내부 깊숙이 이물질이 박혀 있는 것을 발견했다.
제거는 쉽지 않았다. 일반적으로 요도의 길이는 12~15㎝에 불과하지만, 케이블은 그보다 훨씬 길어 내부에서 심하게 꼬여 있었다. 수술팀은 절개를 통해 케이블을 제거해야 했으며, 소년은 이후 7일간 집중 치료실에서 요도 카테터를 삽입한 채 회복 과정을 거쳤다.
소년은 소셜미디어에서 '챌린지' 영상을 보고 따라 한 것이라고 밝혔다.
담당 주치의는 "소아 외과에서 요도 내 이물질 사례가 드물지 않지만 이번 경우는 특히 심각했다"며 "제때 치료하지 않으면 생식 및 배뇨 기능에 장기적인 합병증을 초래할 수 있다"고 경고했다.
또한 "최근 들어 소셜미디어 '챌린지'를 따라 하다가 발생하는 사고가 늘고 있다"며, "부모와 학교가 아동·청소년의 온라인 활동을 더 면밀히 살펴야 한다"고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
