KB국민카드, 설 명절 선물 기획전·주요 마트 설 선물세트 프로모션 등 진행

설을 맞아 KB국민카드가 KB Pay를 이용하는 회원을 대상으로 설 명절 선물 기획전, 주요 마트 설 선물세트 프로모션 등 행사를 진행한다.
우선 1월 26일부터 2월 12일까지 KB Pay 쇼핑에서는 '2026 설 명절 선물 기획전' 행사를 진행한다. 신선, 가공, 건강, 주방/효도가전 총 4가지 상품군으로 구성되어 있으며, 10만원 이상 결제 시 10%(최대 5만원), 5만원 이상 7%(최대 2만원), 1만원 이상 5%(최대 1만원) 할인 받을 수 있다.
또한 이마트(트레이더스 및 온라인몰 포함, 일부점포 제외)에서 2월 7일부터 17일까지 KB국민카드(기업, 비씨, 선불카드 제외)로 설 선물세트 구매 시 최대 50% 즉시 할인을 제공한다. 1월 31일부터 2월 6일까지 사전 선물 예약도 가능하며, 사전 예약 시 할인과 상품권 증정을 중복으로 적용받을 수 있다. 이마트 에브리데이에서도 2월 6일까지 설 선물세트 구매 시 최대 50% 즉시 할인을 실시하며, 1월 31일부터 2월 6일 사전 예약 구매 시 할인과 상품권 증정을 중복으로 적용받을 수 있다.
또한 농협하나로마트 전점에서 2월 1일까지 설 선물세트 구매 시 할인을 제공한다. 사전 예약 기간에 선물세트 구매 시 농촌사랑상품권을 추가로 증정한다. 김소형 기자 compact@sportschosun.com