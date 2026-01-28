일상화된 건강 관리…센트룸, 2월 12일까지 '설날+세일' 프로모션 진행

기사입력 2026-01-28 13:38


일상화된 건강 관리…센트룸, 2월 12일까지 '설날+세일' 프로모션 진행

한국건강기능식품협회의 '2025 건강기능식품 시장 현황 및 소비자 실태조사' 보고서에 따르면 2025년 국내 건강기능식품 시장 규모는 5조 9626억 원으로 전년 대비 소폭 회복세를 보였다. 또한 최근 1년 내 건강기능식품 구매 경험률은 83.6%로 최근 5년내 가장 높은 수준을 기록할 것으로 전망됐다.

이처럼 건강기능식품을 통한 건강 관리가 일상 속 루틴으로 자리 잡은 가운데, '센트룸'이 2026년 병오년 새해를 맞아 오는 2월 12일까지 센트룸 네이버 스마트스토어에서 '센트룸 설날+세일' 프로모션을 진행한다.

이번 '센트룸 설날+세일' 프로모션에서는 센트룸의 베스트셀러 라인업을 대상으로 최대 28%의 할인 혜택을 제공한다. 행사 대상 제품으로는 에너지와 활력을 채워주는 비타민 B군 8종 함량을 2배 로 높이고 총 23가지 비타민 및 미네랄을 성인 남녀에 맞춰 설계한 ▲센트룸 맨 더블업, 센트룸 우먼 더블업, 남녀에 맞춰 22가지 비타민 및 미네랄을 영양 설계한 ▲센트룸 실버 맨, 센트룸 실버 우먼을 비롯해 ▲센트룸 원데이팩 6종이 포함된다. 이들 제품은 연령과 성별에 맞추어 설계돼 새해를 맞아 건강 관리를 시작하려는 이들을 위한 선물로 제격이다.

이밖에도 하루 단 한 알로, 관절·연골·근육을 한 번에 관리할 수 있는 ▲센트룸 타마플렉스 올인원 관절·연골·근육, 9가지 비타민과 미네랄을 한 번에 챙길 수 있는 쫄깃한 식감의 ▲센트룸 멀티구미와 어린이용 버전인 ▲센트룸 멀티구미 키즈, 만 3~14세 성장발육기 어린이의 멀티풀한 영양을 위한 ▲센트룸 키즈, 뼈와 근육 건강을 위한 ▲센트룸 칼슘+D 미니, 비타민 B군 8종을 함유하여 에너지 생성에 도움을 주는 ▲센트룸 에너지 B에 대해서도 할인 혜택이 적용되어 합리적인 가격으로 만나볼 수 있다.

특히 센트룸의 대표 제품인 ▲센트룸 원데이팩 40 맨, 센트룸 원데이팩 40우먼 ▲센트룸 원데이팩 50+ 맨, 센트룸 원데이팩 50+우먼과 ▲센트룸 타마플렉스 올인원 등 총 5종은 각 제품을 3개씩 구매하는 경우, 선물하기에 좋은 3번들 설 세트 패키지를 함께 증정한다. 이 밖에도 ▲센트룸 원데이팩 6종 또는 ▲센트룸 타마플렉스 올인원 구매 시에는 최대 15,000 N포인트를 추가로 제공하는 혜택이 주어진다.

센트룸 관계자는 "센트룸은 전 세계에서 가장 많이 연구된 멀티비타민 브랜드로서 글로벌 영양 연구를 바탕으로 한국인의 연령과 성별에 따른 필요 성분을 반영한 제품을 선보여왔다"며 "이번 설날+세일 프로모션을 통해 센트룸만의 노하우가 담긴 멀티비타민 제품을 보다 풍성한 혜택으로 만나보시길 바란다"고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"콘서트 연출이 재앙으로"…다비치 콘서트 중 실제 번호 노출에 날벼락

2.

뉴진스 하니, 어도어 복귀 후 호주서 첫 근황 포착..."복귀 시간 걸릴 듯"

3.

박찬욱 감독 '어쩔수가없다', 오스카 이어 英아카데미 최종 문턱 못 넘었다[SC이슈]

4.

민희진 측, 녹취록까지 공개…"하이브가 나 죽이려 하는데, 미쳤다고 투자자 만나냐"

5.

한혜진도 깜짝..전현무 母, 기사보고 아들 연애 알아 '충격'(아빠하고)

연예 많이본뉴스
1.

"콘서트 연출이 재앙으로"…다비치 콘서트 중 실제 번호 노출에 날벼락

2.

뉴진스 하니, 어도어 복귀 후 호주서 첫 근황 포착..."복귀 시간 걸릴 듯"

3.

박찬욱 감독 '어쩔수가없다', 오스카 이어 英아카데미 최종 문턱 못 넘었다[SC이슈]

4.

민희진 측, 녹취록까지 공개…"하이브가 나 죽이려 하는데, 미쳤다고 투자자 만나냐"

5.

한혜진도 깜짝..전현무 母, 기사보고 아들 연애 알아 '충격'(아빠하고)

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] '미친 대반전' 오현규 EPL 이적 극적 부활...'손흥민 LAFC 단독' 기자 "풀럼 1순위 영입 난항"

2.

열도 충격! 日 '작은 거인' 마약 성분 담배 사용 혐의로 체포…팬들 "뭔가 잘못됐다"

3.

파격 결단! AT마드리드 '이강인 영입' 실패의 아픔, 맨유에 푼다…'달로 당장 데려옵시다'→수비 불균형 해소

4.

이강인 위기다, 최악의 단독 보도...'토트넘-아틀레티코 이적 거부' 엔리케 감독, PSG 재계약 협상 시작

5.

"NO 보험, NO WBC"…ML 슈퍼스타 연이은 불참 선언, 왜?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.