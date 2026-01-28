일상화된 건강 관리…센트룸, 2월 12일까지 '설날+세일' 프로모션 진행

한국건강기능식품협회의 '2025 건강기능식품 시장 현황 및 소비자 실태조사' 보고서에 따르면 2025년 국내 건강기능식품 시장 규모는 5조 9626억 원으로 전년 대비 소폭 회복세를 보였다. 또한 최근 1년 내 건강기능식품 구매 경험률은 83.6%로 최근 5년내 가장 높은 수준을 기록할 것으로 전망됐다.
이처럼 건강기능식품을 통한 건강 관리가 일상 속 루틴으로 자리 잡은 가운데, '센트룸'이 2026년 병오년 새해를 맞아 오는 2월 12일까지 센트룸 네이버 스마트스토어에서 '센트룸 설날+세일' 프로모션을 진행한다.
이번 '센트룸 설날+세일' 프로모션에서는 센트룸의 베스트셀러 라인업을 대상으로 최대 28%의 할인 혜택을 제공한다. 행사 대상 제품으로는 에너지와 활력을 채워주는 비타민 B군 8종 함량을 2배 로 높이고 총 23가지 비타민 및 미네랄을 성인 남녀에 맞춰 설계한 ▲센트룸 맨 더블업, 센트룸 우먼 더블업, 남녀에 맞춰 22가지 비타민 및 미네랄을 영양 설계한 ▲센트룸 실버 맨, 센트룸 실버 우먼을 비롯해 ▲센트룸 원데이팩 6종이 포함된다. 이들 제품은 연령과 성별에 맞추어 설계돼 새해를 맞아 건강 관리를 시작하려는 이들을 위한 선물로 제격이다.
이밖에도 하루 단 한 알로, 관절·연골·근육을 한 번에 관리할 수 있는 ▲센트룸 타마플렉스 올인원 관절·연골·근육, 9가지 비타민과 미네랄을 한 번에 챙길 수 있는 쫄깃한 식감의 ▲센트룸 멀티구미와 어린이용 버전인 ▲센트룸 멀티구미 키즈, 만 3~14세 성장발육기 어린이의 멀티풀한 영양을 위한 ▲센트룸 키즈, 뼈와 근육 건강을 위한 ▲센트룸 칼슘+D 미니, 비타민 B군 8종을 함유하여 에너지 생성에 도움을 주는 ▲센트룸 에너지 B에 대해서도 할인 혜택이 적용되어 합리적인 가격으로 만나볼 수 있다.
특히 센트룸의 대표 제품인 ▲센트룸 원데이팩 40 맨, 센트룸 원데이팩 40우먼 ▲센트룸 원데이팩 50+ 맨, 센트룸 원데이팩 50+우먼과 ▲센트룸 타마플렉스 올인원 등 총 5종은 각 제품을 3개씩 구매하는 경우, 선물하기에 좋은 3번들 설 세트 패키지를 함께 증정한다. 이 밖에도 ▲센트룸 원데이팩 6종 또는 ▲센트룸 타마플렉스 올인원 구매 시에는 최대 15,000 N포인트를 추가로 제공하는 혜택이 주어진다.
센트룸 관계자는 "센트룸은 전 세계에서 가장 많이 연구된 멀티비타민 브랜드로서 글로벌 영양 연구를 바탕으로 한국인의 연령과 성별에 따른 필요 성분을 반영한 제품을 선보여왔다"며 "이번 설날+세일 프로모션을 통해 센트룸만의 노하우가 담긴 멀티비타민 제품을 보다 풍성한 혜택으로 만나보시길 바란다"고 말했다. 김소형 기자 compact@sportschosun.com