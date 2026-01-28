김우빈, KB국민카드 모델 발탁…신규 광고 캠페인 티저 영상 공개

새롭게 공개된 신규 광고 캠페인 티저 영상은 KB국민카드가 준비 중인 새로운 광고 캠페인의 분위기와 메시지를 간략하게 담은 콘텐츠로, 영상 공개 직후 시청자들의 관심을 모으고 있다.
KB국민카드는 이번 영상을 통해 새로운 모델 발탁과 함께, 향후 공개될 본편 광고에 대한 기대감을 자연스럽게 환기시키고 있다.
티저 영상은 '국가대표'라는 익숙한 표현을 위트 있게 변주한 문구와 연출을 중심으로 구성됐다. 짧지만 인상적인 메시지를 통해 시청자들이 영상의 의미를 되새기게 하며, KB국민카드가 새롭게 전하고자 하는 브랜드 메시지에 대한 궁금증을 유도한다. 특히 배우 김우빈의 절제된 연기와 강한 존재감은 티저 영상의 몰입도를 높이며, 본편 광고에서 어떤 메시지와 스토리가 이어질지에 대한 기대를 키우고 있다.
KB국민카드는 이번 티저 영상 공개를 시작으로, 새로운 광고 캠페인을 순차적으로 선보일 예정이다. 본편 광고는 2월 중 TV 및 주요 SNS 채널을 통해 공개할 계획이다.
KB국민카드 관계자는 "이번 티저 영상은 KB국민카드가 준비하고 있는 새로운 커뮤니케이션의 방향성을 상징적으로 담아낸 콘텐츠"라며, "본편 광고에서는 KB국민카드가 전하고자 하는 메시지를 보다 분명하게 확인할 수 있을 것"이라고 말했다. 김소형 기자 compact@sportschosun.com