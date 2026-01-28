동국제약, '테카플러스포뮬러 PDRN 농축 앰플' 선보여…고순도 PDRN 함유 미백·주름개선 2중 기능성
동국제약이 '테카플러스포뮬러 PDRN 농축 앰플'을 선보였다.
고농도 센텔라아시아티카 정량추출물(TECA)과 덱스판테놀을 최적으로 조합한 '테카플러스포뮬러(TECA plus Formula™)'를 적용한 '마데카파마시아' 라인의 신제품으로, 고순도 PDRN을 함유한 미백·주름개선 2중 기능성 앰플이다.
PDRN은 연어의 생식세포에서 추출한 DNA 조각 성분으로, 피부 재생과 탄력 개선에 도움을 준다. 동물 유래 원료 특성상 추출 과정에서 불순물이 포함될 수 있어 원료의 순도가 중요한데, '테카플러스포뮬러 PDRN 농축 앰플'은 95% 이상의 고순도 PDRN 원료를 1만 PPM의 고농도로 함유한 것이 특징이다.
또한, 고순도 PDRN 농축액과 함께 고농도 센텔라정량추출물(TECA), 덱스판테놀을 조합한 '테카플러스포뮬러'를 적용해 피부 진정과 보습, 탄력 케어를 동시에 고려했다. 앰플 단독 사용만으로도 충분한 보습감을 갖췄으며, 에어리스 용기를 적용해 내용물을 위생적으로 끝까지 사용할 수 있도록 했다.
동국제약 마케팅 담당자는 "크림 제형이 주를 이루는 기존 약국 유통 PDRN 화장품과 달리, 끈적임 없이 빠르게 흡수되는 앰플 제형으로 출시된 것이 특징"이라며, "최근 화장품 업계에서 주목하고 있는 PDRN 성분으로 보다 집중적으로 관리하고자 하는 소비자들에게 최적의 선택이 될 것"이라고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.