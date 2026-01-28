BNK경남은행, 생산적·포용 금융 확대 위해 '2026년 양산시 소상공인 육성자금 지원사업 업무협약' 체결
|허종구 BNK경남은행 부행장(사진 앞줄 오른쪽 네번째)과 양산시 나동연 시장 등이 '2026년 양산시 소상공인 육성자금 지원사업 업무협약'을 체결하고 있다. 사진제공=BNK경남은행
BNK경남은행이 '2026년 양산시 소상공인 육성자금 지원사업 업무협약'을 체결했다.
경상남도 양산시청에서 28일 열린 업무협약식에는 허종구 BNK경남은행 부행장과 나동연 양산시장, 이효근 경남신용보증재단 이사장 등이 참여했다.
업무협약에 따라 BNK경남은행은 생산적·포용 금융의 일환으로 양산시 소상공인 재정부담 완화 및 경영안정을 위한 보증재원 5억원을 경남신용보증재단에 출연한다. 양산시는 경남신용보증재단에 양산시 소상공인 금융지원을 위한 보증 재원으로 10억원을 출연하고 협약에 따른 대출에 4년간 2.5% 이자 보전과 신용보증수수료 최초 1년분의 전액을 지원한다.
경남신용보증재단은 양산시 소상공인 육성자금에 대한 신용보증지원 및 보증비율(90%) 우대 적용을 하고 자금 배정 및 신용보증 업무처리, 전담인력 배치 등 협력기반을 마련한다. 업무협약에 맞춰 BNK경남은행과 양산시 등은 경남신용보증재단에 총 25억원을 출연했으며 이를 바탕으로 총 375억원을 지원한다.
지원대상은 관내 6개월 이상 정상 영업 중인 소상공인 6개월 이내 신규 창업자 만 19세 이상 39세 이하인 창업 2년 이내 소상공인 등이다. 지원한도는 소상공인 업체당 최대 7000만원까지며 상환방식은 일시상환방식(3년 만기) 또는 분할상환방식(2년 거치 2~3년 분할상환)으로 나뉜다.
허종구 부행장은 "이번 업무협약은 양산시와 경남신용보증재단과의 긴밀한 협력을 바탕으로 저금리대출·보증 확대를 통해 지역 소상공인들의 금융 접근성을 높이고자 했다. 이번 협약으로 지역의 생산적·포용 금융이 확대돼 지역 상권 회복과 지역경제 활성화에 기여하길 바란다"고 전했다.
한편 BNK경남은행은 밀양시, 김해시, 양산시에 이어 울주군, 창원시와도 업무협약을 맺고 총 768억원을 지원할 예정이다.
