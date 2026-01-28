금값 고공행진 속 휴대폰 칩으로 2500만원 상당 추출 논란

기사입력 2026-01-28 15:10


금값 고공행진 속 휴대폰 칩으로 2500만원 상당 추출 논란
사진출처=더우인

[스포츠조선 장종호 기자] 수십만 개의 휴대폰 SIM 카드와 전자 폐기물에서 200g에 육박하는 금을 정제한 남성이 온라인에서 화제다.

차이나닷컴 등 중국 매체들에 따르면 광둥성의 한 블로거는 강산 용해와 전기분해 등 복잡한 과정을 통해 수십만 개의 SIM 카드와 전자 폐기물에서 총 191.73그램의 금을 추출했다고 밝혔다.

이는 약 12만 위안(약 2500만원) 상당에 달한다.

해당 영상이 공개되자 온라인에서는 뜨거운 반응들이 쏟아졌다.

네티즌들은 "10년 일하는 것보다 1년 폐기물 모으는 게 낫다", "SIM 칩으로 금을 만든다고? 처음 듣는다" 등의 댓글을 게시했다.

하지만 전문가들은 SIM 카드 칩에 실제로 포함된 금의 양은 극히 미미하다고 지적한다.

영상에서는 카드 한 장당 0.02그램의 금이 들어 있다고 주장했지만, 실제 함량은 0.47밀리그램에 불과하다. 이는 191그램의 금을 얻기 위해서는 약 40만 장의 SIM 카드가 필요하다는 계산이다.

논란이 커지자 해당 블로거는 "단순히 일반 SIM 카드에서 금을 뽑아낸 것이 아니라, 통신 전자 분야에서 나온 금 도금 칩 등 특정 전자 폐기물을 활용한 것"이라며 "영상의 목적은 폐기물 재활용 과정과 가치에 대한 소개였지, 자극적인 화제를 만들려는 것이 아니었다"고 해명했다.

전문가들은 영상 속 금 추출 과정에 사용된 강산 등 화학 시약이 매우 부식성이 강하고, 안전사고와 환경오염 위험을 초래할 수 있다며 일반인들의 무분별한 모방을 경고했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한혜진도 깜짝..전현무 母, 기사보고 아들 연애 알아 '충격'(아빠하고)

2.

민희진 측, 녹취록까지 공개…"하이브가 나 죽이려 하는데, 미쳤다고 투자자 만나냐"

3.

'흑백2' 출연후 달라진 셰프들..샘킴 "SNS로 인기순위 경쟁"(라스)

4.

민희진 측, 뉴진스 멤버 큰아버지 문자 공개…"날 속인 것"

5.

민희진 측, 뉴진스 멤버 母 문자 공개…"하이브서 템퍼링한 걸로 얘기해달라고"

연예 많이본뉴스
1.

한혜진도 깜짝..전현무 母, 기사보고 아들 연애 알아 '충격'(아빠하고)

2.

민희진 측, 녹취록까지 공개…"하이브가 나 죽이려 하는데, 미쳤다고 투자자 만나냐"

3.

'흑백2' 출연후 달라진 셰프들..샘킴 "SNS로 인기순위 경쟁"(라스)

4.

민희진 측, 뉴진스 멤버 큰아버지 문자 공개…"날 속인 것"

5.

민희진 측, 뉴진스 멤버 母 문자 공개…"하이브서 템퍼링한 걸로 얘기해달라고"

스포츠 많이본뉴스
1.

"강백호? 포수는 안돼!" 100억 거포보다 팀이 최우선…68세 노장의 올곧은 소신 [멜버른포커스]

2.

이런 반전이! LAD 로버츠 감독, 새로운 감독직 원한다…"2028 LA 올림픽서 대표팀 맡겠다"

3.

'첼시서 불행합니다, 맨유 가고 싶습니다' EPL 슈퍼스타 입장 폭탄 보도...첼시 감독 직접 차단 "논의할 필요도 없는 루머"

4.

좌승사자 등장 예고? 60~70%에 "힘 있더라"…155㎞ 외인 첫 선부터 기대 가득

5.

아모림, 제노아행 임박...세부 조율만 남았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.