금값 고공행진 속 휴대폰 칩으로 2500만원 상당 추출 논란

[스포츠조선 장종호 기자] 수십만 개의 휴대폰 SIM 카드와 전자 폐기물에서 200g에 육박하는 금을 정제한 남성이 온라인에서 화제다.
해당 영상이 공개되자 온라인에서는 뜨거운 반응들이 쏟아졌다.
영상에서는 카드 한 장당 0.02그램의 금이 들어 있다고 주장했지만, 실제 함량은 0.47밀리그램에 불과하다. 이는 191그램의 금을 얻기 위해서는 약 40만 장의 SIM 카드가 필요하다는 계산이다.
논란이 커지자 해당 블로거는 "단순히 일반 SIM 카드에서 금을 뽑아낸 것이 아니라, 통신 전자 분야에서 나온 금 도금 칩 등 특정 전자 폐기물을 활용한 것"이라며 "영상의 목적은 폐기물 재활용 과정과 가치에 대한 소개였지, 자극적인 화제를 만들려는 것이 아니었다"고 해명했다.
전문가들은 영상 속 금 추출 과정에 사용된 강산 등 화학 시약이 매우 부식성이 강하고, 안전사고와 환경오염 위험을 초래할 수 있다며 일반인들의 무분별한 모방을 경고했다.
