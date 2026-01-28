오아시스마켓, 2026 설 선물전 진행…취향 맞춤형 중심 선보여

기사입력 2026-01-28 15:35


오아시스마켓, 2026 설 선물전 진행…취향 맞춤형 중심 선보여

오아시스마켓이 민족 대명절 설을 앞두고 소비자들의 명절 선물 고민을 덜어줄 '2026 설 선물전'을 진행한다.

28일 오아시스마켓에 따르면 올해 설 선물전은 받는 분의 취향과 성향에 맞춰 준비된 게 특징이다. 수제 김부각 선물세트, 유기농 엑스트라 버진 올리브유, 돈나소피아 부라타치즈 등 3~5만원대 선물세트부터 산삼배양근 세트, 법성포 굴비세트, 6년근 진한 홍삼 등 7만원 이상 선물세트까지 가격대별로 선보인다. 오아시스마켓의 베스트셀러 중 선물로 활용도가 높은 제품도 준비했다. 버버리 향수, 유기농 스킨케어 키트, 동구밭 헤어케어 컬렉션 세트, 넬리세제 베이비 선물세트 등이다. 선물세트 사전예약 구매 시 무항생제 한우세트 및 프리미엄 과일세트 등 인기 품목을 특별할인가로 구입이 가능하다.

가격대별 맞춤 선물세트는 물론 소비자의 명절 장바구니 부담을 줄이기 위해 축산·수산·과일 및 건강식품, 제수용품 등 다양한 카테고리의 제품군을 합리적인 가격에 선보인다. 축산 카테고리에서는 다양한 구성의 무항생제 한우세트 등으로 선택지를 넓혔고 특대 전복세트, 제주 옥돔세트 등 고급 수산물을 만나볼 수 있다. 흑염소 진액, 유기농 도라지배 농축액, 침향 등 건강을 전할 수 있는 제품도 풍성하게 갖췄다. 기획전 대상 제품 구매 시 적용 가능한 10% 할인 쿠폰도 제공하며 혜택을 더했다.

오아시스마켓 관계자는 "고물가 상황 속에서도 소비자들이 부담 없이 설 선물을 준비할 수 있도록 혜택과 구성을 강화했다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

