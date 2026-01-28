'치킨만 있다고?' BBQ, 애프터눈티세트 '러 브인 파리' 프로모션 진행

제너시스BBQ가 자사 플래그십 매장인 BBQ 빌리지 송리단길점에서 발렌타인 데이와 화이트데이 시즌을 맞아 '러브 인 파리(Love in Paris)' 콘셉트의 시즌 프로모션을 선보인다. 프로모션은 봄 시즌의 로맨틱한 분위기에 프랑스 파리가 지닌 문화적 감성을 결합해 연인은 물론 친구와 가족 단위 방문객까지 폭넓게 공감할 수 있도록 기획됐다.
28일 BBQ에 따르면 러브 인 파리는 업계 최초로 주한프랑스상공회의소(FKCCI)와 공동 기획해 프랑스 문화의 정서를 공간과 메뉴로 풀어냈던 지난 연말 '홀리데이 인 파리' 프로모션의 연장선에 있는 프로젝트다. 연인 중심의 한정된 테마에서 나아가, 친구·가족과 함께 보내는 시간의 가치를 확장해 담아낸 점이 특징이다.
프로모션은 치킨 주문시 사이드 메뉴를 주문하는 고객들이 증가함에 따라 소비자들의 혜택을 높이기 위해 기획됐다. 메뉴 선택에 따라 어울리는 사이드를 자동으로 제공하는 방식으로 주문 과정에서의 번거로움을 줄였다.
프로모션 메뉴는 딸기 시즌을 반영한 애프터눈티 세트를 중심으로 낮 시간대 고객 경험에 에 초점을 맞췄다. 동결건조 딸기와 그래놀라를 더한 '쫀득쿠키'를 비롯해 다양한 딸기 디저트로 구성된 3단 형태의 '베르사유 애프터눈티 세트'를 선보이며, 샹젤리제 브런치 세트(A/B), 빠리치킨 플래터, 카페 구르망 세트, 시즌 한정 음료 '벚꽃 에이드' 등도 함께 운영한다. 디저트부터 플래터 메뉴까지 선택 폭을 넓혀 데이트, 모임, 가족 방문 등 다양한 상황에 맞춰 이용할 수 있도록 구성했다.
김태희 제너시스BBQ 그룹 글로벌브랜딩전략실 상무는 "러브 인 파리 프로모션은 봄 시즌의 정서를 플래그십 매장 관점에서 확장한 리브랜딩 프로젝트"라며 "치킨이라는 본업의 정체성을 유지하면서도, 파리의 문화와 감성을 공간과 메뉴 전반에 조화롭게 담아냈다"고 말했다.