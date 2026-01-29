천호엔케어, 고함량 알부민 함유 '바이탈-업 알부민 플러스' 선보여
천호엔케어가 고함량 알부민을 함유한 '바이탈-업 알부민 플러스'를 선보였다.
'바이탈-업 알부민 플러스'는 파우치에 담긴 액상형 건강식품으로, 1팩당 난백 알부민 7,500mg을 함유했으며 타우린 1,500mg과 L-아르지닌 200mg을 더해 시너지를 강화했다.
알부민은 간에서만 합성되는 필수 단백질로 혈액에서 대사산물 등의 물질을 운반하고 혈액의 삼투압 유지 및 혈액량을 조절하는 역할을 한다. 체내 알부민 농도는 20세 전후 최고치를 기록한 뒤, 나이가 들수록 빠르게 감소하는 것으로 알려져 있어 꾸준한 섭취가 필요하다.
천호엔케어가 선보인 '바이탈-업 알부민 플러스'는 엄격한 관리 과정을 거친 프리미엄 덴마크산 건조 난백분말을 사용했다.
천호엔케어 관계자는 "'바이탈-업 알부민 플러스'는 하루 1팩으로 고함량 알부민을 섭취할 수 있는 제품"이라며 "바쁜 일상에서도 간편하게 활력 관리가 가능하도록 맛과 편의성을 고려해 설계했다"고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com
