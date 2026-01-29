이마트24, 삼성월렛과 제휴 통한 멤버십 서비스 스타트

|
이마트24가 '삼성월렛(Samsung Wallet)'과 제휴를 통해 이마트24 멤버십 서비스를 시작한다.
실제 이마트24가 지난해 8월 말 모바일 앱에서 QR코드 스캔만으로 결제와 포인트 적립 등이 가능한 간편결제 기능을 도입한 이후 자사 앱의 9~12월 평균 MAU(Monthly Active Users)는 1~8월 대비 약 22% 신장한 것으로 나타났으며, 신규 가입자 평균 수도 동일 기간 약 11% 증가한 것으로 확인됐다.
이마트24는 삼성월렛 멤버십 도입을 기념해 풍성한 경품 이벤트를 2월 한 달간 진행한다.
멤버십 가입자 중 점포에서 삼성월렛으로 결제하며 이마트24 모바일 앱 스탬프를 적립한 고객을 대상으로 추첨을 통해 스마트모니터인 '무빙스타일(1명)', '갤럭시워치8(5명)', '갤럭시버즈3(10명)', '이마트24 앱쿠폰 5천원(84명)', '이마트24 앱쿠폰 3천원(100명)'을 증정한다. 아울러 별도의 수수료 없이 편하게 입금할 수 있는 네이버페이 충전 서비스도 오픈한다.
황서영 이마트24 플랫폼마케팅팀 파트너는 "이번 협업으로 고객들에게 삼성월렛 통한 간편결제부터 신세계포인트 적립까지 편리한 통합 서비스를 제공하게 됐다"며, "앞으로도 고객 니즈를 반영한 차별화된 서비스를 기획하고 실질적인 혜택을 줄 수 있는 이벤트도 선보일 수 있도록 최선을 다 하겠다"고 전했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com