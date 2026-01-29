이마트24, 삼성월렛과 제휴 통한 멤버십 서비스 스타트

이마트24, 삼성월렛과 제휴 통한 멤버십 서비스 스타트

이마트24가 '삼성월렛(Samsung Wallet)'과 제휴를 통해 이마트24 멤버십 서비스를 시작한다.

이마트24는 지난 11월 토스페이를 도입, 이달에는 CJ기프트카드 사용처로 확대하는 등 차별화된 결제 경험을 위한 다양한 협업을 이어오고 있다.

이마트24가 결제 관련 서비스를 지속적으로 강화하고 있는 이유는 '고객 충성도 제고'와 더불어 '신규 고객 확보'에 있다.

실제 이마트24가 지난해 8월 말 모바일 앱에서 QR코드 스캔만으로 결제와 포인트 적립 등이 가능한 간편결제 기능을 도입한 이후 자사 앱의 9~12월 평균 MAU(Monthly Active Users)는 1~8월 대비 약 22% 신장한 것으로 나타났으며, 신규 가입자 평균 수도 동일 기간 약 11% 증가한 것으로 확인됐다.

삼성월렛은 삼성 갤럭시 기기에서 결제 카드 및 멤버십을 편리하게 활용할 수 있는 통합 모바일 디지털 지갑 서비스이다. 기존에는 이마트24에서 삼성월렛 내 페이 기능만 사용 가능했다면, 이번 제휴를 통해 결제는 물론 신세계포인트 적립까지 원스톱으로 가능하게 됐다.

멤버십 가입을 희망하는 고객은 먼저 삼성월렛 앱 내 '멤버십 추가' 메뉴에서 이마트24 선택 후 신세계포인트 통합회원 가입이 필요하다. 이후 동일 앱 이마트24 멤버십 화면에서 '포인트를 자동으로 적립하세요' 설정 상태로 유지하면 완료되는 간단한 절차다.

이마트24는 삼성월렛 멤버십 도입을 기념해 풍성한 경품 이벤트를 2월 한 달간 진행한다.

멤버십 가입자 중 점포에서 삼성월렛으로 결제하며 이마트24 모바일 앱 스탬프를 적립한 고객을 대상으로 추첨을 통해 스마트모니터인 '무빙스타일(1명)', '갤럭시워치8(5명)', '갤럭시버즈3(10명)', '이마트24 앱쿠폰 5천원(84명)', '이마트24 앱쿠폰 3천원(100명)'을 증정한다. 아울러 별도의 수수료 없이 편하게 입금할 수 있는 네이버페이 충전 서비스도 오픈한다.

황서영 이마트24 플랫폼마케팅팀 파트너는 "이번 협업으로 고객들에게 삼성월렛 통한 간편결제부터 신세계포인트 적립까지 편리한 통합 서비스를 제공하게 됐다"며, "앞으로도 고객 니즈를 반영한 차별화된 서비스를 기획하고 실질적인 혜택을 줄 수 있는 이벤트도 선보일 수 있도록 최선을 다 하겠다"고 전했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

