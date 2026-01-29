혼수상태 8살 소년, 친구들 응원 영상에 '미소'…55일 만에 '기적' 일어나

|
[스포츠조선 장종호 기자] 교통사고로 혼수상태에 빠졌던 8살 소년이 어머니의 의지와 친구들의 응원 메시지 덕분에 기적적으로 55일 만에 의식을 되찾아 감동을 주고 있다.
하지만 류추쉬의 어머니는 포기하지 않고 여러 병원을 찾아다니며 치료 방법을 찾았다.
영상 속에서 한 친구는 "추쉬야, 빨리 깨어나서 같이 축구하자"라고 말했고, 다른 친구는 "우리 모두 네가 보고 싶어. 시험이 다가오고 있으니 함께 공부하자"라며 눈을 뜨길 간절히 바랐다. 또 다른 친구는 류추쉬가 좋아하는 노래를 불렀고, 누군가는 교실에서 있었던 재미있는 이야기를 들려주었다.
어머니는 매일 침대 곁에서 이 영상들과 수학 수업 녹음을 틀어주었다. 혼수 45일째 되던 날, 류추쉬는 눈꺼풀을 움직이며 반응을 보였고, 며칠 뒤 담임 목소리에 미소를 지었다. 55일째 되는 날 그는 마침내 의식을 회복해 왼손을 움직일 수 있었다.
이후 담임과 친구들이 병원을 찾아 장난감과 카드를 선물했고, 담임은 농담으로 "숙제는 면제해 줄게"라고 말하자 류추쉬는 기쁘게 눈을 뜨려 하고 손을 흔들었다.
어머니는 "구름 뒤에서 햇빛을 본 것 같았다. 기적이 정말 일어났다"며 감사의 마음을 전했다.
그녀는 "아들의 사례가 비슷한 상황에 놓인 가족들에게 희망이 되길 바란다"고 덧붙였다.
현재 류추쉬의 건강은 점차 호전되고 있지만 회복까지는 긴 시간이 필요할 것으로 보인다.
소식을 접한 네티즌들은 "아이의 미소를 보며 눈물이 났다. 어머니의 의지와 아이의 강인함에 감동했다", "의학으로 설명할 수 없는 일도 있다. 그는 반드시 학교로 돌아갈 것"이라며 응원의 메시지를 보냈다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com