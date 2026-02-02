"자주 먹는 음식 중 식후 혈당 가장 높인 음식은 짜장밥"…카카오헬스케어, 파스타 론칭 2주년 맞아 '파스타 인사이트랩 리포트' 발표

기사입력 2026-02-02 13:34


AI 기반 모바일 건강 관리 솔루션 '파스타(PASTA)' 론칭 2주년을 맞아 카카오헬스케어가 파스타 이용 데이터를 분석한 '파스타 인사이트랩 두번째 리포트'를 발표했다.

우선 파스타 이용자들이 즐겨 먹는 음식은 삶은 계란, 샐러드, 사과, 아메리카노, 방울토마토 순으로 집계됐다. 혈당 조절과 체중 감소를 목표로 하는 사람들 사이에서 단백질 섭취량 늘리기와 함께 식이섬유, 단백질, 탄수화물 순으로 식사를 하는 '거꾸로 식사법'이 자리 잡고 있음을 알 수 있다. 요일별로 보면 월요일에 섭취하는 칼로리가 낮고 간식의 양이 가장 적었으며, 금요일에 칼로리가 높은 음식을 자주 섭취하는 것으로 나타났다.

또한, 파스타 이용자들은 1주당 평균 5.7회 운동을 했으며, 자주 하는 운동은 식후 걷기, 걷기, 러닝, 실내외 자전거 타기, 웨이트 트레이닝 순으로 나타났다. 최근 러닝의 인기와 함께 식후 걷기가 일상화되고 있다는 분석이다.

자주 먹는 음식 중에 식후 혈당을 가장 높인 음식은 짜장밥(75.3mg/dL), 솥밥(71.1mg/dL), 카레라이스(70.8mg/dL), 짜장면(70.5mg/dL), 메밀국수(70.3mg/dL) 순이었다. 식후 혈당 상승이 낮은 음식은 호두(17.7mg/dL), 검은콩(20.9mg/dL), 마카다미아(21.3mg/dL), 캐슈넛(21.9mg/dL), 아몬드(22.4mg/dL)로 대부분 견과류인 것으로 나타났다.

파스타가 만든 변화와 관련해 유의미한 수치들도 공개했다. 파스타 이용 전후를 비교해 이용자들이 줄인 혈당을 모두 합치면 각설탕 1,400만 개에 달하고, 파스타가 아낀 채혈침은 5.16억 개 이상으로 나타났다. 또한, 식사, 운동, 수면 등 파스타 챌린지에 참여한 시간은 246년을 넘었고, 운동으로 태운 에너지는 풍력발전기 42대가 1년 동안 생산하는 양이라 소개했다.

파스타는 지난 2년 동안 ▲연속혈당측정기 기반 혈당 관리 ▲식사, 운동, 멘탈에 따른 이용자 유형 분류 및 맞춤형 루틴 제공을 통한 체중 관리 ▲소리로 수면시간과 질을 측정하는 수면 관리 ▲원격 광혈류측정 기술(rPPG) 기반 스트레스 레벨 측정 및 검증된 호흡법과 음악을 통한 스트레스 관리 등 이용자의 건강 관리를 위한 다양한 기능을 지속적으로 고도화했다. 올해 1분기에는 연속혈압측정기를 기반으로 혈압 관리 기능도 추가할 예정이다.

황희 카카오헬스케어 대표는 "생활습관 개선이 필수적인 당뇨, 비만, 고혈압 등 대사질환 관리를 위해 다양한 기능 및 서비스를 고도화하는 동시에 유익한 정보와 즐거운 경험을 지속적으로 제공하고자 다양한 시도를 하고 있다"며, "'파스타 인사이트랩 리포트'를 매년 발간해 이용자들이 건강에 대한 인사이트를 얻고 생활습관을 개선할 수 있도록 지원할 계획이다"라고 밝혔다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

