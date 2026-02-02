현대그린푸드 그리팅, 13일까지 명절 상차림 가정간편식 할인 '우리가 명절을 준비하는 방법 기획전' 진행

기사입력 2026-02-02 13:41


현대그린푸드 그리팅, 13일까지 명절 상차림 가정간편식 할인 '우리가 명…

현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드가 오는 13일까지 공식 온라인몰 그리팅몰에서 육류 반찬, 떡국 등 명절 상차림에 어울릴 만한 가정간편식(HMR) 제품 63종을 정상 판매가 대비 5~15% 할인해 판매하는 '우리가 명절을 준비하는 방법 기획전'을 진행한다.

이번 행사는 우선 식감이 부드러워 아이와 어르신을 포함한 가족 모두가 즐겁게 먹을 수 있는 육류 반찬 제품을 선보인다. '더 부드러운 수제고기완자(정상가 5,000원 → 할인가 4,750원)', '양념 소불고기(정상가 2만 890원 → 할인가 1만 9,840원)', '저당 한입LA갈비(정상가 2만 3,900원 → 할인가 2만 1,510원)' 등이 대표적이다.

또한 명절 상차림용 반찬 제품인 '건취나물볶음(정상가 4,800원 → 할인가 4,560원)', '건아주까리나물(정상가 4,800원 → 할인가 4,560원)', '민들레 나물무침(정상가 4,800원 → 할인가 4,560원)' 등을 할인 판매한다. 이밖에도 현대그린푸드는 '한우 사골 떡국(정상가 7,500원 → 할인가 6,750원)', '양지 설렁탕(정상가 1만 2,000원 → 할인가 1만 800원)' 등 국 제품류도 할인해 선보인다.

이번 기획전 할인 제품은 서울을 비롯한 수도권 일부 지역은 오후 7시까지 주문하면 다음날 오전 7시까지 배송받을 수 있으며, 이외 지역도 오후 7시까지 주문 시 다음날 상품을 받아볼 수 있다.

현대그린푸드 관계자는 "명절 상차림에 대한 부담감을 줄이는 동시에 건강한 먹거리로 아이부터 어른까지 가족 구성원 모두가 즐길 수 있는 제품들로 엄선했다"며 "앞으로도 건강한 재료로 정성을 다해 만든 HMR 제품을 지속적으로 선보여 명절을 비롯한 일상에도 건강한 먹거리 트렌드를 선도하도록 노력하겠다"고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

로제, 브루노 마스 볼에 뽀뽀 쪽♥..‘아파트’로 그래미 오프닝→현장 떼창

2.

김지민, '김준호 녹취 요구' 박나래 논란 마음 고생 컸나 "선 있는 곳에 악 있어" 의미심장

3.

'아파트' 열풍도 넘지 못했다…로제, 빌보드 점령하고도 그래미 불발

4.

'이장원♥' 배다해, 끔찍한 교통사고 당했다 "비명 엄청 질러...뒤에서 택시가 박아" ('다해는다해')

5.

김숙, 조세호 복귀한 '도라이버' 하차한다 "시즌 마지막 같이 못해 미안"

연예 많이본뉴스
1.

로제, 브루노 마스 볼에 뽀뽀 쪽♥..‘아파트’로 그래미 오프닝→현장 떼창

2.

김지민, '김준호 녹취 요구' 박나래 논란 마음 고생 컸나 "선 있는 곳에 악 있어" 의미심장

3.

'아파트' 열풍도 넘지 못했다…로제, 빌보드 점령하고도 그래미 불발

4.

'이장원♥' 배다해, 끔찍한 교통사고 당했다 "비명 엄청 질러...뒤에서 택시가 박아" ('다해는다해')

5.

김숙, 조세호 복귀한 '도라이버' 하차한다 "시즌 마지막 같이 못해 미안"

스포츠 많이본뉴스
1.

'29억 초특급 대우' KIA 잔류, 마지막 약점까지 보완한다…"사실 작년에도 부상 이슈 있었지만"

2.

"2연패 도전 기회 자주 오지 않아. 놓치지 않겠다." 10억원 더줘도 남은 낭만 FA의 자신감

3.

‘진짜 온다고?’ 14억 풀베팅에 12패 굴욕…WS 챔피언은 왜 KBO에서 실패한 투수를 다시 봤을까

4.

KBO 씹어먹을 것 같았던 최강 커리어, 코치 어깨빵만 남기고 떠났는데...김혜성과 함께 부활할까

5.

'볼넷 1위 + 사구 1위' 외롭다 호소했던 콜어빈, 메이저리그 우승팀으로 복귀 → 다저스와 마이너리그 딜

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.